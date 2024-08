Antelo (Vox) contra Díaz por apoyar la inmigración ilegal: «Vive en su palacio y desconoce la realidad»

José Ángel Antelo Paredes (Santiago de Compostela, 1987) presidente de Vox en la Región de Murcia y ex vicepresidente y consejero de Seguridad, Interior y Emergencias en esta Comunidad ha defendido siempre una política antiinmigración ilegal que proteja la identidad cultural del pueblo español y garantice la seguridad del pueblo murciano. No en vano, quiso dotar a la policía local, antes de su dimisión como número 2 en el Gobierno regional, de armas largas, chalecos antibalas y pistolas táser para defender a la ciudadanía ante el aumento de la delincuencia en el territorio. Una medida que la izquierda calificó de «ultraderechista».

Ahora bien, Antelo asegura que, lejos de verse afectado por las descalificaciones de la izquierda, su compromiso para con los españoles que sufren delincuencia en barrios cada vez más multiculturales es absoluto y carga contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por tachar las propuestas contra los ilegales de «racistas». «Yolanda Díaz vive en su palacio y desconoce la realidad», afirma.

«Nosotros lo hemos dicho bien claro: hay que hacer planes de reagrupación familiar en sus países de origen»

P.- ¿Qué problemas atraviesa la Región de Murcia en relación a la inmigración ilegal?

R.- Nosotros somos la segunda puerta de entrada a la inmigración ilegal. Somos las Canarias de la península. La inmigración ilegal, los centros de menas… la gente en la Región de Murcia saben muy bien lo que son. Saben muy bien lo que sucede cuando se está al lado de un centro de menas. Saben perfectamente lo que es la inseguridad y la pérdida patrimonial, porque las casas que están alrededor no valen absolutamente para nada. Por ponerle un ejemplo, yo mismo, siendo vicepresidente, he estado en Torre Pacheco con la Policía Local, con el alcalde del municipio, que es del Campo de Cartagena, y de cada 100 detenidos 98 son extranjeros, dicho por la Policía Local y dicho por el propio alcalde. Ésa es la realidad que vivimos en el día a día. Y claro, las políticas que a día de hoy se hacen desde el gobierno regional son políticas colaboracionistas con la inmigración ilegal y esto ejerce un efecto llamada. Nosotros teníamos un acuerdo que decía claramente no colaborar con la inmigración ilegal, es decir, claramente no al reparto de la inmigración ilegal dentro de las competencias que tiene una comunidad autónoma. Ése era nuestro posicionamiento. Es verdad que después, el señor Feijóo fue a Bruselas y cuando vino torció el brazo. En este caso, el señor López Miras, que se abrió claramente a colaborar con el reparto de la inmigración ilegal. Esto es muy dañino para la seguridad de la Región de Murcia.

Nosotros lo hemos dicho bien claro: hay que hacer planes de reagrupación familiar en sus países de origen. Nosotros no tenemos competencias a la hora de la deportación o de la repatriación, pero sí podemos fomentar y hacer planes para devolverlos a sus países de origen y por supuesto, dejar de financiar a las ONG que colaboran abiertamente con el tráfico de seres humanos. Yo creo que hay que mandar un mensaje muy claro y es saber que donde está Vox no se colabora con la inmigración ilegal y si se colabora con la inmigración ilegal es porque no está Vox. En la Región de Murcia la gente es muy consciente de lo que está sucediendo: robos todos los días, la delincuencia no para de aumentar en el primer trimestre del año 2024, un 41% más de violaciones, traemos culturas que no respetan a las mujeres ni a los homosexuales. Y todos son colaboradores, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Pero nosotros no podíamos ser cómplices de cada violación, de cada robo y de cada machetazo que sucede en la Región de Murcia.

«Nosotros lo hemos dicho bien claro: hay que hacer planes de reagrupación familiar en sus países de origen»

P.- Ha mencionado planes de reagrupación familiar para evitar la llegada de ilegales ¿Qué puede hacer una comunidad autónoma para evitar este problema?

R.- Las comunidades autónomas tienen planes de reagrupación familiar, que es para que los inmigrantes que entran de manera legal puedan traer a sus familiares desde su país de origen. Nosotros podemos fomentar a la inversa aquellos que están de manera irregular. Cuando una persona viene a un país sin papeles y no puede trabajar, ha sido engañado y estafado con un futuro que no existe. ¿Qué va a hacer esa persona? Pues lo que haríamos todos, intentar sobrevivir a costa de lo que sea y en este caso, a costa de la seguridad en la Región de Murcia. Nosotros tenemos que fomentar con partidas concretas que esos inmigrantes que entran de manera ilegal y de manera masiva y descontrolada en la Región de Murcia, sean devueltos a sus países de origen. Un plan, evidentemente, que siempre va a encontrar dificultades, pero lo importante es empezar a ejercer ese tipo de políticas y dar soluciones a los problemas.

«Para poder vivir en libertad lo que es básico es poder vivir con seguridad»

P.- El otro día, la vicepresidenta Yolanda Díaz dijo que el problema de la inmigración ilegal eran bulos racistas. ¿Qué le diría usted?

R.- Bueno, la señora Yolanda Díaz, la ministra comunista, desconoce la realidad. Ella vive en su palacio con seguridad privada, con vigilancia privada. No pisa la calle. El Partido Socialista, Sumar y cada uno de sus secuaces, excepto los catalanes, que no quieren la inmigración ilegal en su comunidad, o que se niegan al reparto de la inmigración ilegal, son colaboradores directos con el drama en nuestros mares. Ejercen un efecto llamada que es demoledor. Yo creo que el tema migratorio es algo nuclear, no solo para la Región de Murcia, sino para toda España. Si queremos ser Francia, si queremos ser Reino Unido, donde hay lugares en los que ya no impera la ley del país, sino que impera la sharia, o si queremos seguir cuidando de nuestra cultura, de nuestras raíces, de que España siga existiendo y recuperar nuestra seguridad. Porque para poder vivir en libertad lo que es básico es poder vivir con seguridad. Y claro, esto choca con las políticas de fronteras abiertas que llevan todos los partidos, excepto Vox.

P.- Cuando exponen todos estos problemas en el Parlamento murciano, ¿qué dice la izquierda?

R.- La izquierda lo que dice es que nosotros queremos poner tanques y queremos hundir pateras. Tiene un mensaje muy demagógico, de una capacidad intelectual muy limitada. Y realmente está muy alejado de la realidad social de la Región de Murcia. Sólo podemos dotar a nuestras policías locales. No tenemos competencias sobre la Guardia Civil y sobre la Policía Nacional, que es, como todos sabemos, competencia del Gobierno nacional. Hemos hecho el mayor esfuerzo económico de nuestra historia en dotarles con chalecos antibalas, con nuevo armamento, con campos de tiro. En definitiva, hemos hecho lo que siempre hemos dicho, cumplir con la palabra, algo que por desgracia en política, pues no se da mucho.

P.- Los diputados murcianos del PSOE y de Podemos también sufren los problemas de la inmigración masiva… ¿Callan o lo intentan justificar?

R.- Ellos cuentan que es un bulo de la extrema derecha, que la okupación no existe, que son casos aislados, que lo importante no es el origen de las personas, sino que hay que hablar del delito. Pero vienen de unas culturas que no entienden que por ejemplo en España no se puede violar a las mujeres o no se puede colgar a los homosexuales de una grúa. La izquierda es muy comprensiva con lo de fuera. En cambio, detestan nuestra cultura, detestan nuestra forma de ser, detestan la bandera española. En definitiva, detestan lo que nos ha hecho ser lo que somos, una gran nación. ¿Entonces uno se pregunta para quién trabaja? Porque nosotros tenemos muy claro que trabajamos para los españoles. Lo que pasa es que yo creo que hay otros partidos que trabajan más para Mauritania y más para el rey Mohamed VI.

P.- ¿Cómo fue su dimisión como vicepresidente de la Región de Murcia?

R.- Antes de que Santiago Abascal hiciera las declaraciones que hizo, yo, en la Región de Murcia, dije claramente que donde está Vox no se colabora con la inmigración ilegal, y si está y si se colabora con la inmigración ilegal es porque no está Vox. Nosotros teníamos un acuerdo que era notorio, que era público, que lo dijo la consejera de Política Social, que dijo que no íbamos a acoger a más menas. Ese acuerdo está ahí, las declaraciones están ahí, pero acto seguido, el señor Feijóo fue a Europa y vino con el mandato de Von der Leyen para aceptar el reparto de la inmigración ilegal. Tanto el presidente de la Comunidad Valenciana, el señor Mazón, como el señor López Miras, hasta el último momento intentaron que eso no sucediera, porque yo ya había dicho que si eso sucedía yo me iba del gobierno. Entonces, cuando se convocó el Comité Ejecutivo Nacional Extraordinario, yo ya había dicho tanto al señor López Miras como a Santiago Abascal, que mi palabra estaba empeñada y que no la iba a incumplir.