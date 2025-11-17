Antelo exige a López Miras una reunión urgente sobre vivienda: «Llevan meses sin convocar a Vox»

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha exigido al presidente autonómico Fernando López Miras la convocatoria de una reunión oficial y urgente «para solucionar el problema de la vivienda en la Región».

Las declaraciones se han producido durante un encuentro en Molina de Segura, municipio donde Vox forma parte del Gobierno local, acompañado del vicealcalde, Antonio Martínez Sánchez, y del equipo municipal del partido.

Antelo ha puesto a Molina de Segura como ejemplo de lo que se puede conseguir cuando «se escucha a Vox». El líder regional ha destacado que este municipio es «uno de los que cuenta con mayor bolsa de suelo de toda la Región de Murcia», un logro que ha atribuido directamente a que «aquí sí se escucha a Vox y eso se traduce en disponer de suelo en las zonas de mayor demanda».

Gracias a esta planificación, según ha remarcado Antelo, «en el municipio se podrán construir miles de nuevas viviendas». Una realidad que contrasta con la situación de otros territorios de la Región donde la falta de suelo edificable dispara los precios. «Estos se va a hacer porque aquí se liberaliza el suelo y porque creemos firmemente que nuestros jóvenes deben tener acceso a una vivienda y a alquileres asequibles», ha afirmado el presidente regional de Vox.

El líder de Vox ha denunciado que el Ejecutivo regional lleva meses sin convocarles para abordar la cuestión de la vivienda, pese a tratarse de «un asunto crucial que preocupa a toda la ciudadanía».

«No se pueden hacer leyes sin llamar a Vox y no se puede acudir a los plenos sin entender qué es lo verdaderamente importante», ha sentenciado Antelo, quien ha enumerado las prioridades del partido: «Necesitamos liberalizar suelo, necesitamos bajar los impuestos al máximo legal permitido y, por supuesto, abordar la inquiocupación y la ocupación que sufren los vecinos de la Región».

El presidente regional de Vox ha insistido en que la solución pasa por «aumentar las primas de edificabilidad de manera seria y contundente», una medida que permitiría lograr costes de construcción más bajos y, en consecuencia, precios de vivienda más asequibles para los ciudadanos.