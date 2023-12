Ana Rosa Quintana responde a Jorge Javier Vázquez y a Pedro Sánchez: «Lo hizo para joderme»

El lunes pasado, Pedro Sánchez presentó su nuevo libro, Tierra firme, acompañado del presentador de Telecinco Jorge Javier Vázquez. Ambos hablaron de todo un poco y, por supuesto, mencionaron a Ana Rosa Quintana en un intento de burla hacia ella. Ese mismo día, en TardeAR, la presentadora respondió, con ironía, a su compañero de cadena y al presidente del Gobierno, asegurando que, efectivamente, las últimas elecciones las convocó Sánchez pensando en ella: “Puedo presumir de que al presidente del Gobierno le preocupan mis vacaciones. Jorge Javier Vázquez, el presentador, que me conoce tanto y es tan listo, le pregunta por mis vacaciones, será por algo. yo les digo que lo hizo para joderme las vacaciones” Dijo la presentadora en el directo de Telecinco.

El 11 de diciembre de 2022, Pedro Sánchez presentó, en El Círculo de Bellas artes de Madrid su segundo libro, Tierra firme, Jorge Javier Vázquez y Ángeles Caballero fueron los elegidos para ser los maestros de ceremonias del acto, que contó con la presencia de 14 ministros de su Consejo y otras personalidades del Gobierno. El espectáculo, al final, vino de la mano del ex presentador de Sálvame, quien se dedicó a hacer bromas con Sánchez a quien considera “un amigo” pero al que ha “tardado diez años” en conocer en persona. “Ningún hombre me ha durado tanto” exclamó Vázquez entre risas.

«¿Convocaste elecciones para dejar sin vacaciones a Ana Rosa?”

El de Badalona le preguntó al líder del Ejecutivo que si el origen de la convocatoria de las últimas elecciones era para dejar sin vacaciones a su compañera de Telecinco:»¿Convocaste elecciones para dejar sin vacaciones a Ana Rosa?”, preguntó Jorge Javier, a lo que Sánchez contestó dando rodeos y echando la culpa de todo al Partido Popular. “Algunos dirigentes del PP me responsabilizaban a mi poco más de que pudiera haber fallecidos en jornada electoral por las altas temperaturas. Recuerdo un vídeo en el que decían ‘acude a votar y olvídate de la política’. Esta es la clave: cuando el PP estaba en la oposición han elevado el tono para que, cuando estaban en el poder, eso se calmara. Ahora con Vox es imposible, porque la polarización aumenta. Es una estrategia clara de la derecha política, mediática y económica que quieren desmovilizar a todo ciudadano que tenga conciencia progresista”.

La respuesta de Ana Rosa: “Lo hizo para joderme”

Ese mismo día, desde TardeAR (Telecinco). Ana Rosa Quintana no se quedó callada y habló en directo de la presentación del libro de Pedro Sánchez y a la broma que Jorge Javier hizo a su costa. Quintana, con ironía y hablando directamente a los espectadores, dijo que: “Puedo presumir de que al presidente del Gobierno le preocupan mis vacaciones. Jorge Javier Vázquez, el presentador, que me conoce tanto y es tan listo, le pregunta por mis vacaciones, será por algo. Véanlo ustedes”. Tras dar paso al video en el que Sánchez respondía “a su manera”, Ana Rosa concluyó, de broma, asegurando que el presidente del Gobierno “no ha contestado, pero yo les digo que lo hizo para joderme las vacaciones. Bueno, luego me tomé un poquito menos, pero aquí estamos”.

Titulares de la charla entre Jorge Javier y Pedro Sánchez

La presentación de Tierra Firme estuvo cargada de bromas y chistes entre el de Badalona y el líder del Ejecutivo . “Estuvimos a punto de conocernos porque lo invitamos a un programa que todo el mundo recordará, que se llamaba Cuentos chinos… Lo recuerda todo el mundo menos yo», dijo Vázquez en referencia a su último fracaso en telecinco además de añadir que, en realidad, la entrevista no se produjo por problemas de agenda de Sánchez. Este, bromeando, atacó al presentador: “O sea, que por eso no me votaste”. Y Vázquez, en ese momento, reconoció entre el público a la Vicepresidenta Yolanda Díaz y reconoció haber votado a Sumar.

En otro momento, Pedro Sánchez comenzó a hablar de Borja Sémper, militante del PP, pero tardó tanto en decir el apellido que Jorge Javier vázque se asustó. «Me pronuncias Borja y me da miedo…», bromeó el catalán referenciando a Borja Prado, presidente de Mediaset que anunció recientemente que dejará su cargo a finales de año y con el que ha tenido más de un encontronazo.