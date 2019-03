La cabeza de lista del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha afirmado este lunes que el presidente del partido, Pablo Casado, ha cambiado su estrategia en Cataluña, de ahí su decisión de sumarse a las candidaturas de los populares para las elecciones generales del 28 de abril.

“Si no, yo no estaría dando este paso“, ha contestado Álvarez de Toledo, al ser preguntada por un artículo que publicó el pasado 18 de septiembre en El Mundo, en el que criticaba que Casado dijera que no iban a “ir a las calles a generar crispación” quitando los lazos amarillos.

La candidata por Barcelona ha defendido que el líder del PP luego ha optado por “arrancar” esos lazos de las calles, lo que, ha dicho, celebra “muchísimo”, porque “buscan la segregación, la xenofobia y la división entre españoles”.

A la pregunta de si eso significa que Casado ha cambiado de estrategia, ha respondido: “Sin duda alguna. Pablo Casado tiene clarísimo lo que tiene que hacer en Cataluña y si no, yo no estaría dando este paso, le aseguro”.

Álvarez de Toledo, que ha desvelado que aún no ha hablado con Dolors Montserrat, a quien muchos señalaban como posible número uno por Barcelona, ha subrayado además que no le preocupa “nada” que le puedan señalar como una “paracaidista” del partido y ha recalcado que el PP de Cataluña le ha pedido “por favor” formar la candidatura.

Se trata, ha explicado, de defender juntos la España de la libertad y la igualdad frente al proyecto independentista que promueve “el odio y la xenofobia”.

Y en respuesta al eurodiputado popular Santiago Fisas, ha recalcado: “cada vez que se diga que no me puedo presentar por Barcelona por no ser catalana, por no hablar catalán, se va a reafirmar el sentido de mi proyecto”.

El eurodiputado publicó este domingo un tuit dirigido a ella, en el que le criticaba que hubiera dicho que “no hablar catalán da más sentido” a su candidatura.

“Santiago Fisas dijo eso ayer después de leer mis declaraciones y escucharlas y no son esas“, ha zanjado Álvarez de Toledo, que este lunes ha asistido a un desayuno informativo del candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.