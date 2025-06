Alejandro Fernández (PP Cataluña): «El PP no puede pactar nada con Junts y ha de quedar claro»

«El PP no puede pactar nada con partidos como Junts y en nuestro congreso [de julio] ha de quedar claro». Así lo ha afirmado Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, en una entrevista a OKDIARIO justo después de que Cándido Conde-Pumpido y los magistrados afines a Sánchez aprobasen la amnistía en el Tribunal Constitucional. «Junts va a peor y cada vez serán más radicales», advierte.

Alejandro Fernández añade que «espera» que Feijóo y su equipo lo tengan claro en Génova 13: «Espero que la dirección nacional del PP tenga claro que con Junts no se puede pactar nada». Y reconoce que está «negociando» con Génova este asunto: «Estamos negociando las enmiendas al congreso que he presentado y soy optimista. Creo que saldremos con una ponencia política rotunda que deje claro de manera diáfana que el PP no va a llegar a acuerdos con quienes quieren cargarse la Constitución y la convivencia».

Alejandro Fernández ha presentado varias enmiendas a la ponencia política elaborada por los presidentes autonómicos Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, del PP de Jorge Azcón y Alma Ezcurra, eurodiputada del PP de Ayuso en Madrid.

Aprobada la amnistía por Pumpido, ante la gravedad de la situación de España y «el proyecto compartido -insiste- de Sánchez y los independentistas de convertir a España en una confederación plurinacional», Alejandro Fernández cree que el PP debe aparecer como una «alternativa clara» ante los españoles: «En el congreso del PP tenemos que salir con un proyecto clarísimo y perfectamente definido para que los españoles nos den la confianza suficiente para gobernar en solitario y darle un vuelco a todo esto».

Esto pasa, según Alejandro Fernández, por «dejar claro» -insiste en el concepto- qué hará Feijóo si necesita a Junts o el PNV para gobernar o quiere usarlos para evitar a Vox: «Yo no creo en los cordones sanitarios a los partidos porque los he sufrido, pero sí creo que el PP no puede llegar a acuerdos de gobierno con partidos que incluyan en sus objetivos estatutarios subvertir el orden constitucional a través de mecanismos ilegales».

Alejandro Fernández marca distancias entre la situación actual y la del Pacto del Majestic de Aznar con Pujol que permitió desbancar a Felipe González: «En el 96 nadie pensaba que Pujol era un peligroso independentista. Hoy ya no están Miquel Roca o Duran Lleida. Ahora están unos tipos que han acabado en la cárcel por declarar unilateralmente la independencia y cometer graves delitos de sedición y malversación».

Pumpido, Sánchez y los independentistas

Alejandro Fernández reconoce que si Pumpido está en el Tribunal Constitucional es porque el PP lo pactó con el PSOE. Y es rotundo: «Pumpido ha cumplido con Sánchez. Pumpido trabaja para blanquear el proyecto político de Sánchez compartido con los independentistas».

El presidente del PP catalán cree que debe ser un juez el que determine si Pumpido está prevaricando, pero se atiene a las propias palabras del presidente del Constitucional: «Pumpido ya dijo que estaba al servicio del proyecto político de Sánchez donde sus intereses están por encima de las reglas de juego, la Constitución y la democracia».

Para Alejandro Fernández, «lo que ha pasado con esta sentencia es gravísimo. Dar por hecho que en España no hay separación de poderes, que la sentencia del procés fue una especie de lawfare es gravísimo y una prueba más de que Sánchez, por estar un minuto más en La Moncloa, es capaz de vender… no diré alguna expresión escatológica, pero ya se me entiende».

Para Alejandro Fernández, «lo más grave de todo es que Sánchez y los socialistas comparten ese proyecto con ellos después de que esta gente rompiera el orden constitucional, hicieran una declaración de independencia, fueran juzgados por tribunales de justicia democráticos y condenados por graves delitos».

Por eso, Alejandro Fernández no cree que Sánchez, Bolaños o Illa se estén «bajando los pantalones ante los separatistas». Cree que no lo necesitan y que es mucho peor: «El plan compartido de Sánchez y los independentistas es hacer de España una confederación plurinacional. Es legitimar de facto la autodeterminación sin declaraciones unilaterales. El separatismo ha pactado con la extrema izquierda y el sanchismo convertir a España en una confederación plurinacional».

Para Alejandro Fernández, la hoja de ruta compartida pasa por las próximas elecciones generales, sean cuando sean: «Quieren que las próximas elecciones generales no sean unas elecciones convencionales sino en unas elecciones constituyentes para cambiar por la puerta de atrás y sin respetar la Constitución la forma de estado de España».

«Huelen sangre»

«Los independentistas huelen la sangre de Sánchez y van a acelerar todas sus peticiones», constata el presidente de los populares catalanes. Alejandro Fernández no tiene ninguna duda de que Sánchez y sus socios van a aguantar en el poder pese a los escándalos de corrupción: «El nivel de escándalos que hemos vivido haría dimitir a cualquier gobierno europeo. Pero estos tipos y sus socios siguen y van a intentar aguantar aunque los escándalos de Ábalos, Koldo, Cerdán o Sánchez sean de una naturaleza indescriptible.

Van a aguantar y tenemos que estar preparados siempre para lo peor». «Sánchez va a acelerar -afirma Alejandro Fernández- todas las peticiones de todos los socios».

La primera preocupación es que Puigdemont quede libre de polvo y paja pese a que el Tribunal Constitucional ha dejado al margen la malversación. Este jueves, al unísono en Madrid y Barcelona, Félix Bolaños y Salvador Illa han pedido al Supremo que «no entorpezca» el cumplimiento de la amnistía. Alejandro Fernández cree que «es posible que Illa y Bolaños se lleven una sorpresa grande» sobre la aplicación de la amnistía a Puigdemont: «Todos los que exigen ya una ejecución sin haber pasado por los procedimientos democráticos oportunos se van a tener que esperar. Y es muy probable que, en este caso, como no están tan intervenidos por el poder político de Sánchez, se lleven una sorpresa negativa».

Alejandro Fernández sigue creyendo en el escudo que supone para el proyecto de ruptura de Sánchez y los independentistas el marco de la Unión Europea: «La Unión Europea continúa siendo un club de democracias, de naciones, y, por lo tanto, a pesar de las tentaciones autoritarias de esta gente, todavía hay mecanismos que deben ratificar este tipo de decisiones [la amnistía]. Desde la ejecución por parte del Supremo a la ratificación o no de la justicia europea».

Y con todo, pese al peligro, Alejandro Fernández ve fuerte a España: «Una de las ventajas que tenemos es que, a pesar de los ataques furibundos del socialismo al sistema democrático, España continúa siendo una democracia».