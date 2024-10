La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha tildado de «claro ejemplo de absentismo laboral» la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no acudir a la reunión con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que iba a tener lugar este viernes en la residencia oficial de La Moncloa.

La Comunidad de Madrid confirmó este lunes que Ayuso no acudiría al Palacio de La Moncloa para reunirse con Sánchez. La líder del PP de Madrid rechazó acudir a este encuentro por las cesiones del líder socialista a sus socios separatistas, como el cupo catalán que el PSOE pactó con ERC a cambio de que Salvador Illa se convirtiese en el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, y los ataques del Ejecutivo a su pareja. La reunión estaba prevista, desde hace unos días, para este viernes, 25 de octubre.

Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, ha atacado a la líder del PP de Madrid por negarse a reunirse con el líder socialista. «Claramente, los madrileños no pueden estar a expensas de los caprichos o los intereses personales de Ayuso», ha subrayado la también ministra socialista de Educación.

«Ser presidenta de una comunidad comporta muchas responsabilidades, la primera es atender a todos los madrileños, a los que te han votado y a los que no», ha insistido aludiendo directamente al rechazo de Ayuso a acudir a la cita con Sánchez este viernes.

En ese sentido, ha argumentado que «cuando la señora Ayuso decide no acudir a esta reunión» ella se «atrevería a decir» que es «un claro ejemplo de absentismo laboral». «Es faltar a tu trabajo, faltar a tus responsabilidades, única y exclusivamente por caprichos personales o si me permiten por intereses personales o tacticismos internos de su propio partido político», ha ahondado.

«Y hombre, a nadie se le escapa que su decisión es un nuevo varapalo al liderazgo menguante de [Alberto Núñez] Feijóo», en alusión al líder del PP, partido de Ayuso. La portavoz del Gobierno recordaba que el jefe de la formación con más escaños del Congreso «decía que no acudir a estar reuniones era un error».

Pilar Alegría ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «estas reuniones», en las que Sánchez se está reuniendo con presidentes autonómicos, «están siendo productivas». «Se están alcanzando acuerdos que son beneficiosos», ha insistido. Algo que, en su opinión, está redundando en beneficios «para todos los ciudadanos». «No son solo palabras», ha sentenciado la ministra de Educación.

Duro comunicado

El Gobierno autonómico madrileño publicó un comunicado este lunes en el que enumeraba los motivos por los que Ayuso rechaza reunirse con Sánchez este viernes en Moncloa. En primer lugar, por la financiación singular que los socialistas pactaron con el independentismo. Tal y como expresaba la nota de la Comunidad de Madrid, ese pacto implica «la ruptura de la Hacienda común de todos los españoles». «Esta mañana se ha comunicado que la presidenta declina esta visita por distintos motivos. Porque se celebra en el marco de una ronda de reuniones posteriores a la negociación de la ruptura de la Hacienda común de todos los españoles con los socios independentistas del Gobierno», argüía el comunicado.

El Ejecutivo autonómico encabezado por la líder del PP de Madrid afirmaba que este acuerdo entre el Gobierno de Sánchez con los separatistas «va a ser letal para el Estado de derecho, la unidad de España y la solidaridad entre regiones». «Por tanto, no puede darse por válida esta decisión a hechos consumados que nunca se ha consultado ni con los presidentes autonómicos ni con el pueblo español en programa electoral alguno. No se puede normalizar lo que no lo es. Desde las pasadas elecciones generales se están tomando una serie de decisiones destructivas cuyos efectos negativos tardarán mucho en revertirse», defendía el Ejecutivo madrileño.

Otro de los motivos por los que Ayuso rechazaba reunirse con Sánchez es que el líder socialista pidió la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid tras la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de la líder del PP. Esta publicación se enmarcaba en una investigación por supuesto fraude fiscal que involucra al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Menos de 24 horas antes de la convocatoria de La Moncloa, el presidente del Gobierno difamó a la presidenta en viaje oficial a Bruselas, con unas gravísimas acusaciones que iban en la misma línea que su intervención, el día anterior, en el Congreso de los Diputados», recordaba el comunicado de la autonomía. La comunidad aludía a una comparecencia ante los medios en Bruselas, en la que el presidente del Gobierno deslizó que la presidenta de la Comunidad de Madrid había podido «beneficiarse» del fraude de su pareja.

«Cinco años de desprestigio»

Más tarde, Ayuso recordó al presidente del Gobierno que su pareja no va a la Puerta del Sol a hacer negocios como sí hace la suya en La Moncloa. «Llevo 5 años sometida a una campaña de desprestigio», ha señalado la líder autonómica en una comparecencia ante los medios de comunicación en la Puerta del Sol.

«El Gobierno socialista lleva un año utilizando todos los poderes del Estado para desguazar a una persona en su ámbito laboral. No hay derecho a hacer esto con él por ser el novio de Ayuso. Su delito es ser mi pareja y ya está condenado por eso, el resto es una barbaridad», aseveró la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Mi novio nunca ha trabajado en la Comunidad de Madrid y siempre ha trabajado en otros sitios pagando sus impuestos en España. ¿Será comparable lo mío y lo suyo? Esto no tiene nada que ver con Begoña Gómez», insistió Ayuso.