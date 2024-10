El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha afeado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se haya negado a reunirse con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez. «¿Cómo no vas a ir cuando te llama el presidente?», ha manifestado este lunes el titular de Transformación Digital.

La Comunidad de Madrid ha confirmado que Ayuso no acudirá este viernes al Palacio de La Moncloa para reunirse con Sánchez. La líder del PP de Madrid ha rechazado acudir a este encuentro por las cesiones del líder socialista a sus socios separatistas. Por ejemplo, el cupo catalán que el PSOE pactó con ERC a cambio de que Salvador Illa se convirtiese en el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. También ha señalado los ataques del Ejecutivo a su pareja. La reunión estaba prevista, desde hace unos días, para este viernes, 25 de octubre.

«No es capaz ni siquiera ahora de mantener un mínimo respeto institucional», ha declarado Óscar López. «¿Cómo no vas a ir cuando te llama el presidente del Gobierno para debatir los asuntos que afectan a la Comunidad de Madrid?», ha continuado.

El ministro ha enmarcado esta decisión dentro de una «estrategia permanente de choque» y «fango» que cree que pone en marcha la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«La peor política»

A ojos de López, se trata de «un hecho sin precedentes». El político socialista ha subrayado que la decisión de no presentarse ante una reunión con el jefe del Gobierno central por parte de Ayuso es algo que no le sorprende porque, cree que la dirigente popular es parte de «la peor política».

El titular de Transformación Digital ha ironizado con que, de entre todos los líderes autonómicos, «sólo una» ha decidido no ir. «¡Oh, qué casualidad que sea ella!», ha manifestado Óscar López en una entrevista en TVE este lunes.

«Creo que esa forma de hacer política, siempre enfangando, siempre al choque, incapaz de llegar a acuerdos nunca, siempre escurriendo el bulto sobre sus propias responsabilidades, de verdad, yo creo que esa es la peor política posible», ha expresado el ministro.

En opinión del dirigente socialista, es la señal de que Ayuso ha roto los puentes «una vez más» y ha manifestado que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha «una política absolutamente inútil para los ciudadanos».

«Letal para el Estado de derecho»

El Gobierno autonómico madrileño ha publicado un comunicado este lunes en el que enumera los motivos por los que Ayuso rechaza reunirse con Sánchez este viernes en Moncloa. En primer lugar, por la financiación singular que los socialistas pactaron con el independentismo. Tal y como expresa la nota de la Comunidad de Madrid, ese pacto implica «la ruptura de la Hacienda común de todos los españoles». «Esta mañana se ha comunicado que la presidenta declina esta visita por distintos motivos. Porque se celebra en el marco de una ronda de reuniones posteriores a la negociación de la ruptura de la Hacienda común de todos los españoles con los socios independentistas del Gobierno», arguye el comunicado.

El Ejecutivo autonómico encabezado por la líder del PP de Madrid afirma que este acuerdo entre el Gobierno de Sánchez con los separatistas «va a ser letal para el Estado de derecho, la unidad de España y la solidaridad entre regiones». «Por tanto, no puede darse por válida esta decisión a hechos consumados que nunca se ha consultado ni con los presidentes autonómicos ni con el pueblo español en programa electoral alguno. No se puede normalizar lo que no lo es. Desde las pasadas elecciones generales se están tomando una serie de decisiones destructivas cuyos efectos negativos tardarán mucho en revertirse», defiende el Ejecutivo madrileño.

Otro de los motivos por los que Ayuso rechaza reunirse con Sánchez es que el líder socialista pidió la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid tras la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de la líder del PP. Esta publicación se enmarca en una investigación por supuesto fraude fiscal que involucra al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Menos de 24 horas antes de la convocatoria de La Moncloa, el presidente del Gobierno difamó a la presidenta en viaje oficial a Bruselas, con unas gravísimas acusaciones que iban en la misma línea que su intervención, el día anterior, en el Congreso de los Diputados», recuerda el comunicado de la autonomía. La comunidad aludía a una comparecencia ante los medios en Bruselas, en la que el presidente del Gobierno deslizó que la presidenta de la Comunidad de Madrid había podido «beneficiarse» del fraude de su pareja.