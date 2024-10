La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, finalmente no acudirá este viernes al Palacio de La Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La dirigente madrileña ha declinado acudir a este encuentro por las cesiones de Sánchez a sus socios separatistas, como el cupo catalán que el PSOE pactó con ERC a cambio de que Salvador Illa sea el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. La reunión estaba prevista, desde hace unos días, para este viernes, 25 de octubre.

A través de un comunicado emitido por el Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso explica los motivos por los que declina acudir a reunirse con Sánchez este viernes en Moncloa. El primero de estos motivos es la financiación singular que los socialistas pactaron con los independentistas y que supone «la ruptura de la Hacienda común de todos los españoles». «Esta mañana se ha comunicado que la presidenta declina esta visita por distintos. Porque se celebra en el marco de una ronda de reuniones posteriores a la negociación de la ruptura de la Hacienda común de todos los españoles con los socios independentistas del Gobierno», recoge el comunicado.

La dirigente del PP afirma que este acuerdo entre el Gobierno de Sánchez con los separatistas «va a ser letal para el Estado de Derecho, la unidad de España y la solidaridad entre regiones». «Por tanto, no puede darse por válida esta decisión a hechos consumados que nunca se ha consultado ni con los presidentes autonómicos ni con el pueblo español en programa electoral alguno. No se puede normalizar lo que no lo es. Desde las pasadas elecciones generales se están tomando una serie de decisiones destructivas cuyos efectos negativos tardarán mucho en revertirse», defiende el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid.

Ataques de Sánchez a su pareja

Isabel Díaz Ayuso recuerda también que la semana pasada Pedro Sánchez pidió la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid tras la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. García Ortiz fue imputado por el Tribunal Supremo por revelar datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, en relación con una investigación por supuesto fraude fiscal que involucra al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lejos de criticar al fiscal general del Estado, Sánchez optó por defenderle y pedir la dimisión de Ayuso, al tiempo que llamó «delincuente confeso» al novio de la presidenta madrileña. Estos ataques del dirigente socialista a Ayuso se produjeron «24 horas antes» de que la invitación de la política madrileña a La Moncloa.

«Menos de 24 horas antes de la convocatoria de La Moncloa, el presidente del Gobierno difamó a la presidenta en viaje oficial a Bruselas, con unas gravísimas acusaciones que iban en la misma línea que su intervención, el día anterior, en el Congreso de los Diputados. Los ministros han recibido la orden de repetirlas durante las últimas horas, en una campaña inaceptable e impropia de un Gobierno contra una administración inferior», recalca el comunicado emitido por el Ejecutivo madrileño.

En una comparecencia ante los medios en Bruselas, el presidente del Gobierno deslizó que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha podido «beneficiarse» del fraude de su pareja. «Lo que tenemos que preguntarnos como sociedad es cuándo el PP le va a pedir explicaciones y le va a exigir responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es pareja de un delincuente confeso, que ha defraudado a Hacienda, como él mismo ha reconocido, y que además se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia. Y, presuntamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid puede haberse beneficiado de esa situación indirectamente», aseguró Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo defendió a Álvaro García Ortiz, argumentando que «hizo su trabajo» que pasa por perseguir el delito y combatir «un bulo» y lo que falta es que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, exija la dimisión de «su jefa», en alusión a Ayuso.

Ante estas acusaciones, el equipo de Isabel Díaz Ayuso afirma que «esta situación tampoco se había vivido nunca» y defiende que Pedro Sánchez «está sometiendo a España» a un «deterioro institucional». «Esta situación tampoco se había vivido nunca. El deterioro institucional al que se está sometiendo a España no puede pasarse por alto», señala el Ejecutivo madrileño.

«Por todo esto la presidenta ha decidido no cancelar su agenda este viernes y continuar con el evento que desde hace semanas tenía convocado en Porriño, Galicia, con varias instituciones más», zanja el comunicado.