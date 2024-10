La Generalitat del socialista Salvador Illa ha colocado como jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales del Departamento de Política Lingüística del catalán a Miquel Cabal Guarro, doctor en lingüística y profesor en la Universidad de Barcelona, que manifestó en sus redes sociales: «Inmensa mierda que es el Estado español». El también traductor fue nombrado el pasado 10 de octubre y su designación ha aparecido este jueves en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

«Diría que es un buen día para recordar ese retrato de la inmensa mierda que es el Estado español», señaló en un mensaje a través de su perfil en la red social X, antes Twitter, en febrero de 2018. Con ese post, Cabal aludía a otra publicación del 2017 en la que se quejaba de un escrito que recibió de la Agencia Tributaria.

Cabal afeaba que en un documento oficial de Hacienda se había traducido su nombre erróneamente. Y es que, en lugar de aparecer su segundo apellido, tal y como se escribe, es decir, Guarro, aparecía su traducción al catalán: Porc.

«Esto que he recibido no es normal», se quejaba en el mensaje inicial, que data de julio de 2017. «Después, que si la plurinacionalidad, que si todas las lenguas son riqueza y que si un plato y que si un vaso», criticaba en su publicación el nuevo alto cargo de la Generalitat. «Decirme Guarro nunca me ha supuesto ninguna pena», ironizaba en otro mensaje que respondía al post primigeneo.

Las tareas que tendrá Cabal Guarro como jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales serán «preparar la información necesaria para dar respuesta a las iniciativas del Parlamento de Cataluña», además de «elaborar informes y asesorar, en materia de relaciones institucionales», o el «seguimiento de la actividad parlamentaria de las otras instituciones estatales». El cargo está dotado con un complemento específico de 36.005,16 euros para su sueldo base de funcionario del grupo A, además del complemento de destino.

«Estercolero castellano»

En otra publicación del nuevo alto cargo de la Generalitat, opinaba sobre «la política educativa y cultural de España». «Es un estercolero supremacista castellano», indicaba el lingüista.

Cabal respondía a un vídeo en el que una joven madrileña preguntaba a sus seguidores en redes sociales procedentes de Cataluña y Valencia: «¿Vosotros, cuando estáis en casa con vuestros padres, habláis en español o en catalán?». «¿Vais a un bar y habláis con un camarero en castellano o en catalán?», continuaba. «Es algo que siempre me he preguntado… ¿ese idioma lo utilizarán o hablarán siempre en castellano?».

«Que una persona de esta generación se haga esta pregunta en estos términos es una señal inequívoca de que la política educativa y cultural de España ha sido y es un estercolero supremacista castellano», respondía en una publicación fechada en el pasado mes de marzo.

Además, Cabal alude en sus redes de forma continua al concepto de «Països Catalans» para aunar bajo unas mismas pretendidas fronteras a las comunidades autónomas que hablan el catalán. En ese sentido, en uno de esos mensajes aseguraba que el español «no está por encima del catalán» sino que «es una lengua cooficial al lado» de la lengua autonómica.

Manifiesto contra el 155

Cabal estaba entre los firmantes del manifiesto del Comité Ejecutivo del Consejo de la Cultura de Barcelona, del que formaba parte, que pedía la «libertad inmediata» de los finalmente condenados por sedición Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, y Jordi Sánchez, líder de la Asamblea Nacional Catalana.

En ese escrito de octubre de 2017 también expresaba su «rechazo a la aplicación del artículo 155». Aquel manifiesto señalaba que la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy significaba «optar por el autoritarismo y la represión» y que «sólo agudiza los conflictos» y «aleja aún más de una posible solución dialogada, pactada y democrática».

Sobre las dos figuras del independentismo, etiquetó como «desproporcionada e injusta» su condena de prisión: «Sólo vemos motivos políticos». En su nota, añadía que existía una «ausencia de una verdadera separación de poderes y la consiguiente falta de independencia del poder judicial». «Está en juego el futuro de una sociedad plural, libre y democrática», sentenciaba la nota firmada por Cabal.