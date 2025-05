Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, ha admitido que cenó con Koldo García, ayudante del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el día en el que se produjo la fiesta en el Parador de Teruel, según desvelaron los propios trabajadores del propio establecimiento a OKDIARIO. La también titular de Educación lo ha manifestado así en su comparecencia en la comisión de investigación por el caso Ábalos en el Senado.

La dirigente socialista ha aclarado este jueves en la Cámara Alta que efectivamente durmió en el Parador, pero que no oyó la fiesta, cuyos desperfectos describieron con detalle los empleados del establecimiento. «Es difícil ver y escuchar lo que no se produce», ha relatado Alegría.

Sin embargo, la entonces delegada de Gobierno en Aragón sí ha reconocido que cenó en el jardín del alojamiento junto con una comitiva de la delegación. «Íbamos mi director de Gabinete, la responsable de Comunicación, dos conductores y una Policía Nacional», ha detallado la portavoz del Ejecutivo.

La senadora de UPN, María Mar Caballero, le ha interrogado sobre si «cenó también con el grupo del Ministerio». «Sí, así es», ha contestado Alegría. Sin embargo, ha aclarado que el entonces ministro Ábalos «no cenó allí».

«¿Tiene sentido cenar con Koldo?»

«¿Y tiene sentido quedarse a cenar con el señor Koldo, por ejemplo?», ha preguntado Caballero a la ministra de Educación. La portavoz del Gobierno ha evitado entrar en el fondo de la cuestión y respondió con evasivas a la pregunta de la representante de UPN: «Yo le puedo contar lo que conté, y lo vuelvo otra vez a explicar».

También añadió que Javier Lambán, ex presidente de Aragón, «tampoco cenó allí» y que «regresó más tarde». «Al estar cenando en el jardín, vi cuando el señor Lambán llegaba con su vehículo», ha descrito la ex delegada de Gobierno en Aragón.

Alegría ha concretado que llegó al Parador sobre las 23:30 horas y que cenaron en el jardín, en un «cenador» que se ubica en la entrada. «Cenamos enfrente de la misma puerta de la entrada del Parador, al aire libre, en distintas mesas», ha descrito la ministra. «Estábamos las dos personas de mi director de gabinete y la directora de Comunicación y yo misma, y luego estaban tres o cuatro personas de Adif o del Ministerio de Transportes», ha detallado la dirigente del PSOE.

«¿Estaba Koldo García?», le ha preguntado María Mar Caballero. «Sí, estaba», ha replicado la ministra de Educación. Sin embargo, Alegría ha asegurado que no sabe si Joseba García estaba también en el Parador: «Yo no conozco al hermano del señor Koldo García». «La primera vez que le vi creo que fue en esta comisión y desde luego no recuerdo que él estuviese en esa cena», ha añadido la dirigente socialista.

En su comparecencia, la portavoz del Gobierno también se ha referido a las informaciones de OKDIARIO sobre la fiesta del Parador. Alegría ha mentido al afirmar que, el pasado 9 de abril, una periodista de OKDIARIO le preguntó «con quién había dormido cinco años atrás», en referencia a la polémica por su noche en el Parador de Teruel el día de la juerga del ex ministro de Transportes. Sin embargo, la periodista únicamente le preguntó si había pernoctado esa noche en el establecimiento.

Fiesta de Ábalos en el Parador de Teruel

José Luis Ábalos montó una fiesta en el Parador de Teruel con «señoritas» el pasado 15 de septiembre de 2020, tras lo cual dejó la suite principal completamente destrozada, según los trabajadores entrevistados por OKDIARIO. Entonces, Alegría ocupaba el cargo de delegada de Gobierno en Aragón.

El ex ministro, que tenía un acto oficial en Teruel relacionado con las obras ferroviarias, se llevó al Parador una furgoneta con escorts y estuvo acompañado de Koldo García y el hermano de éste último, Joseba.

«Dejó la habitación destrozada, vino con supuestas novias», declaró uno de los empleados en conversación con este periódico.