El PSOE señala a OKDIARIO por destapar la noche de Alegría en el Parador: «Es una campaña de acoso»

El senador del PSOE José Latorre ha señalado este jueves a OKDIARIO en la comisión de investigación del Senado por destapar que la actual ministra de Educación, Pilar Alegría, pasó la noche en el Parador de Teruel el mismo día que José Luis Ábalos, entonces número dos de Pedro Sánchez, montó una fiesta con prostitutas en una habitación del complejo.

La propia Alegría, delegada del Gobierno en Aragón en 2020, cuando sucedieron los hechos en el Parador de Teruel, ha colaborado con el senador del PSOE en el señalamiento a este medio, al que han atribuido la autoría, junto al PP, de una «campaña de acoso» hacia la actual ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo central.

Latorre se ha dirigido a Pilar Alegría durante su comparecencia, este jueves, en la comisión de investigación en el Senado sobre su presencia en el Parador de Teruel en la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020. «Está usted aquí porque OKDIARIO marca la agenda del Partido Popular, lamentablemente en este estado se encuentra el principal partido de la oposición», ha afirmado el senador del PSOE.

«Por cierto, la culpa de que las noticias falsas cojan aire la tienen ustedes, que sacan a pasear la lengua sobre estas noticias falsas», ha añadido José Latorre, en dirección a la bancada del Partido Popular. Cabe recordar que fueron los propios trabajadores del Parador de Teruel los que relataron a OKDIARIO la fiesta de Ábalos, que acabó con destrozos en la habitación.

Alegría ha entrado entonces en escena para «hacer un matiz» sobre el comentario del socialista Latorre y su señalamiento a OKDIARIO, al que la ministra ha mencionado como «este medio digital».

«Es curioso que jamás había trabajado con el Gobierno de Aragón», ha afirmado la ministra de Sánchez que ha destacado que «curiosamente» la información del Parador de Teruel, la fiesta de Ábalos y la presencia de Pilar Alegría esa noche en el establecimiento se desvelase en este medio, «cinco años después» y «después del congreso» en el que fue nombrada secretaria general del PSOE de Aragón.

La mención de Pilar Alegría, quien minutos antes había mentido sobre una pregunta de OKDIARIO el 9 de abril, ha recibido una nueva respuesta de Latorre, quien ha insistido en que su comparecencia en el Senado «contribuye a la campaña de acoso mediática basada en un bulo» contra la ministra y portavoz del Gobierno.

Alegría miente contra OKDIARIO

La ministra de Educación también se ha referido a este medio con una mentira al afirmar que una periodista de OKDIARIO le preguntó, el pasado 9 de abril, «con quién había dormido cinco años atrás» tras conocerse el escándalo de la fiesta de Ábalos en el Parador de Teruel. Sin embargo, se le interrogó solamente sobre si había estado en el establecimiento la noche de los hechos, que los trabajadores del Parador desvelaron a este medio.

Alegría ha asegurado este jueves en la comisión de investigación por el caso Ábalos en el Senado que el día de los hechos acudió a una reunión en la delegación de Gobierno en Aragón: «Se me preguntó lo que se me preguntó». «Me generó indignación que un periodista me preguntase con quién había dormido cinco años atrás y donde estaba yo hace cinco años», ha sostenido la dirigente socialista.

«Ante cualquier ataque machista, siempre denunciar», ha concretado la actual portavoz del Ejecutivo, delegada del Gobierno en Aragón en 2020, atribuyendo esta pregunta de la periodista de OKDIARIO a un comportamiento machista.