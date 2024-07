La alcaldesa socialista de Getafe emula a Sánchez: dispara a 12 millones el gasto en personal y asesores

La socialista, Sara Hernández, lleva 9 años al frente del Ayuntamiento de Getafe y, de momento, tal y como ha denunciado el Partido Popular, no ha dejado legado alguno de los grandes proyectos que prometió a todos los vecinos de la localidad. Empezando precisamente por su Código ético. La alcaldesa se comprometió y firmó que no estaría más de 8 años en el cargo y luego lo incumplió, al presentarse de nuevo en 2023. Por otro lado, la socialista también prometió eliminar los despilfarros pero su Gobierno es el más caro de la historia. Cuesta a los vecinos de Getafe 12 millones de euros por mandato entre concejales, asesores y la nueva figura de los coordinadores generales de su Gobierno tripartito (PSOE-Más Madrid-Podemos).

Sara Hernández, sigue así los pasos del presidente del Gobierno socialista de España, Pedro Sánchez, creando una súper estructura de Gobierno. En el caso de Sánchez, con una corte de 22 ministros, más de 1.000 asesores y de 300 altos cargos. Y así, a imagen y semejanza de su líder nacional, el Gobierno tripartito de Hernández, que cuenta con 10 ediles del PSOE, 3 de Más Madrid y 2 de Podemos, ha otorgado 4 tenencias de Alcaldía, y ha nombrado en torno a 40 cargos elegidos a dedo entre asesores, coordinadores y cargos directivos de empresas municipales en Getafe.

Proyectos ‘humo’

De los muchos proyectos que la alcaldesa prometió hace años a los vecinos de la localidad, algunos no han empezado y otros llevan mucho retraso. En materia de vivienda, en 9 años no ha promovido ni construido ni una sola vivienda pública tal y como ha denunciado a OKDIARIO el Partido Popular de Getafe. «En las últimas elecciones prometió 1.450 viviendas en los antiguos terrenos del ACAR. Estos terrenos pertenecían al Ministerio de Defensa y ha pagado por ellos 35 millones de euros a Sánchez. Pero de ese nuevo barrio que prometió, un año después no hay nada», aseguran.

Pero no sólo la vivienda ha quedado en un segundo plano para Sara Hernández. La alcaldesa socialista también parece haber olvidado su apuesta por impulsar el arte en la ciudad. Después de siete años paralizadas, las obras para crear un centro de artes escénicas en el antiguo teatro de la calle Madrid parece que empiezan a avanzar ahora. Sara Hernández, en su primera legislatura, abandonó completamente el proyecto porque provenía del anterior gobierno del Partido Popular. «Este sectarismo e inacción supuso la pérdida de una subvención europea concedida para la construcción de esta infraestructura cultural de 1,5 millones de euros,» ha denunciado el PP.

Posteriormente, en 2019, la alcaldesa decidió recuperar este proyecto integrándolo en su programa electoral y actualmente cuenta con la financiación de la Comunidad de Madrid, a través del Plan PIR, con una inversión de 3,5 millones de euros.

Getafe Río

Otra de sus promesas eternas de la que hoy no hay nada es Getafe Río. En todos los mandatos y elecciones, Sara Hernández lleva prometiendo la recuperación del río Manzanares a su paso por Getafe, pero la realidad es que está abandonado y degradado, sin que se haya realizado ningún tipo de actuación para recuperarlo. Esto dista de la recuperación del Manzanares llevada a cabo por parte de los gobiernos del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, con la creación de Madrid Río.

El PP recuerda que, «en campaña electoral, la alcaldesa volvió a vender este proyecto a bombo y platillo con una plantación de árboles que quedó solo en otra foto propagandística más de la alcaldesa». Sara Hernández ha anunciado que las obras empezarán a mediados de 2025 pero este anuncio ha sido puesto en duda por el portavoz del partido popular en Getafe, Antonio José Mesa, que lo ha calificado como «proyecto humo». El portavoz ha añadido que la anterior visita fue «un espejismo» y que el reciente anuncio es «uno más de tantos que la alcaldesa se ve obligada a hacer por sus socios de gobierno del tripartito».

Remodelación de calles

Sus promesas de remodelación de la calle Madrid y de construcción de la plaza Mayor también están en el limbo de sus incumplimientos. La calle Madrid es el centro neurálgico de Getafe, siempre fue un referente comercial, hostelero y de esparcimiento de la ciudad en todo el Sur.

Sin embargo, según el PP, «en estos diez años contemplamos su degradación progresiva debido a la falta de inversión de la alcaldesa. Esto ha producido la fuga de comercios y firmas como Zara, Pull & Bear, Springfield, Kiddy ´s class o Rodilla. Incluso el grupo Vips realizó una importante inversión en un local que tuvo que abandonar finalmente por problemas administrativos con la licencia de apertura por parte del Ayuntamiento de Getafe».

En cuanto a la nueva plaza Mayor, el Partido Popular durante su Gobierno en Getafe, inició en 2014 el plan urbanístico especial de esta área para llevar a cabo este proyecto. Cuando Sara Hernández accedió a la alcaldía en 2015 lo paralizó durante años y «lo mantuvo guardado en un cajón», han lamentado los populares que, añaden: «En 2021 se lo apropia y anuncia que lo llevará a cabo y que las obras tenían una duración prevista de 3 años. A día de hoy no hay plaza».

En declaraciones a OKDIARIO, el portavoz del PP en Getafe, Antonio José Mesa, ha recordado que «en 9 años de alcaldesa solo ha dejado proyectos ruinosos como cero viviendas públicas, el barrio de la Aviación que es humo o la plaza Mayor que no hay ni rastro de ella». Y añade que la regidora «ha situado a Getafe en los rankings negativos como la ciudad más insegura de la zona Sur y de las que menos invierte en políticas sociales. Nunca Getafe estuvo más abandonado que ahora, con falta de limpieza y mantenimiento, maleza en lugar de zonas verdes o plagas de ratas y cucarachas».