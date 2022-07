La agencia del cartel chapuza compra la licencia de la tipografía 3 días después de lanzar la campaña

A medida que pasan las horas se van conociendo más datos sobre el cartel chapuza -sin licencias ni derechos de imagen- por el que el Ministerio de Igualdad pagó 4.490 euros. Tras el ridículo antológico de Irene Montero a nivel mundial, -hasta la BBC se ha hecho eco en Reino Unido de este escándalo- la agencia contratada Arte Mapache ha comunicado la compra de la licencia de la tipografía utilizada en el cartel «El verano también es nuestro», tres días después de haber lanzado la campaña y presionada por el revuelo mediático que ha originado este esperpento pagado con dinero de los contribuyentes en plena hecatombe inflacionaria.

Respecto a las modelos a las que robaron sus derechos de imagen, la agencia se limita a decir que sigue «a la espera de obtener respuesta por parte de las modelos de las que se inspiró para la ilustración y así poder solucionarlo rápidamente».

En relación a la campaña «El verano también es nuestro», el Ministerio de Igualdad ha asegurado que “su coste ha sido de 4.990 euros, impuestos incluidos” y que se trata de “una campaña orgánica, sin compra de espacios en medios, que se ha difundido a través de las redes sociales del Instituto, y de la que se van a editar carteles para distribución en los distintos territorios”, según informa Maldita.es. Lo que no explica ni ha preguntado la verificadora es si el ministerio de Irene Montero sabía que las imágenes de las modelos eran robadas y que la tipografía del cartel carecía de licencia.

La directora del Instituto de las Mujeres, Maria Antonia Morillas ha explicado que “es absolutamente falso” que la ilustración principal de la campaña en cuestión, realizada por Arte Mapache, haya costado 84.000 euros, reiterando que a ella se han destinado 4.990 euros.

Quiero aclarar que he trabajado directamente con el @InstMujeres y no me ha subcontratado @thetabgang . El contrato que corre por redes sociales de 100.000€ no es del cartel «el verano es nuestro».

— ArteMapache (@ArteMapacheArt) July 29, 2022