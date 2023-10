Son afiliados de base, sin un cargo institucional u orgánico en la actualidad o en el pasado que les dé la oportunidad de expresarse en los medios de comunicación a diario, pero cuyo voto en el referéndum del PSOE vale lo mismo que el de Pedro Sánchez. Y conscientes de ello quieren hacerse escuchar votando ‘no’ al pacto con Sumar por su rechazo a la amnistía promovida por el presidente del Gobierno en funciones.

Álvaro, Cesc, Ernesto, José Antonio, Samuel o Alex son militantes del PSOE a los que Sánchez no les ha logrado cambiar la opinión para «hacer de la necesidad virtud» y rendirse a las bondades de ceder ante el independentismo a cambio de seguir cuatro años más en el Gobierno. Por eso, todos ellos han decidido votar en contra en el referéndum interno que el PSOE ha abierto este lunes sobre un gobierno de coalición con los de Yolanda Díaz.

La mayoría de ellos están a favor de que se pueda formar otro gobierno progresista liderado con Sánchez junto a Sumar. Pero no de que este nazca gracias a cesiones al independentismo como una ley de amnistía que obligue al Estado a pedir perdón por defender la ley durante el golpe a la democracia de 2017. Por eso se oponen a la petición de cheque en blanco de la dirección federal para pactar con Sumar, Junts y ERC, entre otros.

Alex Carrera, afiliado del PSC en Badalona y que abiertamente muestra su oposición al tipo de referéndum que Sánchez ha planteado a las bases, argumenta a OKDIARIO su voto en contra al pacto del PSOE con Sumar asegurando que «es la única forma que mi partido nos ha permitido poder expresar nuestro rechazo a la amnistía».

Al mezclar dos preguntas en una, citando únicamente a Sumar, Ferraz impide a las bases discernir y facilitar el acuerdo con Díaz, pero sin que sea a costa de la amnistía. Lo que puede hacer que el resultado final no sea tan amplio a favor de los intereses de Sánchez.

Álvaro López, secretario general de las Juventudes Socialistas de la localidad jiennense de Martos, argumenta su ‘no’ al referéndum interno, ya que «soy socialista y no puedo votar en contra de mis principios y valores». «Yo los tengo y no cambian por interés» le reprocha a Sánchez, a la vez que presume de que «defiendo la justicia y la igualdad, no me tragaré una amnistía».

En las filas del PSC, que pusieron el cuerpo en primera fila de la batalla durante el golpe separatista, es dónde hay más opositores a formalizar un acuerdo de Gobierno sometido a los independentistas.

Cesc Núñez, a través de un mensaje en sus redes sociales en el que comparte un vídeo de Salvador Illa en el que rechazaba la amnistía con aplausos «entre ellos, el mío», asegura que «defiendo un Gobierno progresista, pero jamás bajo el chantaje de nada ni de nadie».

También del PSC, aunque en la actualidad residiendo en Bruselas, Ernesto López Vallet cree que «si de por sí una amnistía es una pésima idea, una legislatura entera dependiendo de Junts es la crónica de un desastre anunciado». Por eso argumenta que «lo mejor que podría pasar ahora mismo son unas nuevas elecciones generales».

Alex Carrera ha votado no «tras una larga reflexión y con dolor», ya que «me entristece porque estoy de acuerdo con el pacto con Sumar».

«Ni amnistía ni nada de eso…» Pues eso.

Entre los aplausos que se escuchan estaba el mío, así que amnistía #NoEnMiNombre.

Motivos contra al pacto de PSOE y Sumar

Samuel Chamizo, del PSOE de Extremadura, ha hecho un «hilo de un socialista indignado» para argumentar con detalles el porqué de su voto en contra. «Votaré no a la amnistía y no a pactar con partidos que no les importa su país, sino solo lo suyo» explica. Asegura que «me repugnan» las palabras de Sánchez con la amnistía y dice que «va siendo hora de que los socialistas nos dejemos de quejar en los bares y alzar la voz».

A través de un artículo de opinión en El Faro de Ceuta, el que fuera secretario general del PSOE ceutí e hijo de un histórico del partido, José Antonio Carracao, expresa también su ‘no’ al pacto de Gobierno con Sumar y los separatistas, ya que no está a favor de que «nos disculpemos como Estado frente a quienes lo tensionaron».

Sánchez pide apoyo con una carta

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha enviado este lunes una carta a los militantes socialistas. En la misiva les pide su apoyo en la consulta que se lleva a cabo esta semana, para dar luz verde al pacto de coalición del PSOE con Sumar, que necesita el apoyo de los partidos independentistas catalanes. Tras sus palabras del pasado sábado en el Comité Federal, Sánchez defiende la amnistía como el «camino correcto» para seguir avanzando en la convivencia.

El secretario general del PSOE asegura que para alcanzar la mayoría necesaria tienen que acordar una mayoría «más amplia» que «demanda seguir avanzando en el reencuentro para superar las heridas aún abiertas, producto de una crisis que los socialistas heredamos al llegar al gobierno», apunta. Además, se muestra convencido de que el tiempo les dará la razón y pide actuar con «grandeza» para superar «desencuentros».