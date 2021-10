El presentador de La Noche en 24 Horas de TVE, Xabier Fortes, ha vuelto a cruzar todas las líneas rojas de la deontología periodística. Fortes ha hecho gala de su sectarismo durante la entrevista este martes a Pablo Montesinos, vicesecretario de comunicación del Partido Popular. Entre las encerronas que le tendió al ‘popular’, Fortes llegó a afirmar que el PSOE no estaba negociando nada con Bildu. Un intento desesperado por blanquear los pactos de la vergüenza acordados por el PSOE de Pedro Sánchez con los proetarras liderados por Arnaldo Otegi.

«¿Usted cree que Sánchez indultará a etarras? Porque es una acusación muy grave», le dice Fortes a Montesinos. Montesinos respondió: «Yo espero que no, pero es que no me puedo creer su palabra porque su hemeroteca es demoledora. Es que yo me creí cuando Sánchez dijo que no iba a pactar con Bildu».

Acto seguido, el presentador Fortes comienza a poner en duda que Sánchez y Otegi hayan llegado a acuerdos: «Usted dice que hay acuerdos ocultos del Gobierno con Bildu. Desde el Gobierno también podrían decir que hay acuerdos ocultos de Vox con PP», dice Fortes a lo que Montesinos le responde que si no son ocultos por qué «no explican lo que están negociando».

«Porque igual no están negociando» pretende zanjar Fortes olvidando los apoyos que recibe Sánchez en el Congreso de independentistas y proetarras. Montesinos sí zanja la conversación sobre el asunto: «Les hemos visto reunidos en las Cortes Generales. Yo, con todos los respetos, creo que no merece la pena engañar a los españoles».