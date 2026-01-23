Los abuelos de la niña que ha quedado huérfana con 6 años: «A mis hijos les ha asesinado el Gobierno»

Juan y Nena, los abuelos de Cristina, la niña de 6 años que ha quedado huérfana tras la tragedia de Adamuz (Córdoba), saldada con 45 muertos y cientos de heridos, han asegurado que sus hijos no han «muerto», sino que el Gobierno los ha «asesinado». «Mis hijos no han muerto, los ha asesinado el Gobierno por falta de mantenimiento. ¿No se dan cuenta de que están matando a la población? Están tirando este país a la ruina. No considero que esto sea un accidente, me los han matado», cuenta Juan.

Por su parte, la tía abuela de la menor, Nena, ha relatado entre lágrimas cómo la pequeña es ahora el «único motivo» por el cual deben seguir adelante. «No tenemos ganas de nada, menos mal que tenemos que luchar por la niña, porque no le va a faltar de nada, somos una familia muy grande».

Nena, además, ha denunciado durante sus declaraciones al programa El Tiempo Justo, presentado por Joaquín Prats, que considera el accidente como una «grave negligencia» de las autoridades y recordó a las cámaras una carta del sindicato SEMAF (Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios), del pasado mes de agosto en la que se advertía de la «profunda preocupación» por el estado general de las vías. «Buscamos responsabilidades porque sé que las hay», afirma Nena.

«¿No se os cae la cara de vergüenza, en vez de arreglar lo nuestro, con nuestros impuestos, prestar el dinero? Son responsables de un asesinato. Pido ayuda a todos los ciudadanos, a todos los españoles, para echar a este grupo de Gobierno. Si tienen un poquito de vergüenza que dejen de mentir, hemos perdido a cuatro familiares, dejando a una niña pequeña con seis añitos, que eso no se puede consentir. Vamos a luchar por la niña, no le va a faltar de nada, pero yo quiero justicia», señalaba la tía abuela.

Cuatro familiares fallecidos

Entre los 45 fallecidos en la tragedia de Adamuz se encuentran cuatro miembros de la familia de la menor: Cristina Álvarez (madre de la niña), Félix Zamorano (padre de la niña), Pepe Zamorano (hermano de la niña) y Félix Zamorano (primo de la menor). Todos originarios de Punta Umbría, en Huelva.

La menor, afortunadamente, logró salir del tren por un estrecho agujero del Alvia. Un guardia civil la encontró sin abrigo y descalza deambulando. En un inicio el hermano mayor de la niña había sido supuestamente localizado con vida y estaba ingresado en un hospital, pero finalmente se acabó confirmando que los cuatro familiares fallecieron.

A pesar de la brutalidad del accidente, afortunadamente sólo tuvo que recibir tres puntos de sutura en una herida en la cabeza. La menor estuvo bajo custodia hasta que su familia pudo ser localizada.

El Ayuntamiento de Punta Umbría decretó tres días de luto oficial tras confirmarse el fallecimiento de los cuatro miembros de la familia, y se suspendieron todos los actos oficiales de la localidad previstos para esta semana en señal de respeto y duelo. José Carlos Hernández, alcalde de Punta Umbría, también se trasladó a Córdoba para acompañar a los familiares.