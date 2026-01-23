Abascal se santigua en el minuto de silencio por las víctimas de Adamuz: “No tengo complejos”

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha santiguado tras el minuto de silencio por las víctimas de Adamuz (Córdoba) y de los Rodalies de Cataluña. Un gesto poco habitual en nuestros días, con el que el líder de Vox ha vuelto a romper el tabú social de expresar la fe católica que en su caso profesa. Como signo de respeto, Abascal se ha presignado en el teatro de Alcañiz (Teruel), donde este jueves la formación ha celebrado un acto de precampaña multitudinario –con un aforo de más de 400 personas y más de 250 que no han podido acceder al recinto–.

«No tengo complejos», explicaba al ser preguntado por OKDIARIO ante esta muestra de condolencia que han captado nuestras cámaras. Según ha podido saber este diario, al líder de Vox, Santiago Abascal, le «nació» dibujar la señal de la cruz como muestra de respeto a las víctimas de Adamuz el pasado miércoles, la primera vez que lo hizo. Fue durante el minuto de silencio que se celebró en el Hotel Wellington de Madrid, donde Abascal protagonizó un multitudinario encuentro con empresarios españoles.

Ahí, el líder de la formación estalló ante la indignación que le producía la connivencia, según explicó, de todos los partidos políticos que habían aceptado «el pacto de silencio» para «callar ante la corrupción» de Pedro Sánchez.

Para Abascal, los ciudadanos no esperan que los partidos «sean plañideras», sino «que den soluciones» y «exijan responsabilidades a los responsables» de lo que considera «una tragedia evitable».

Abascal sobre el silencio de Adamuz

El presidente de Vox critica que el silencio de los políticos es «cómplice» ante la decisión de no hacer actos de precampaña en Aragón. «Utilizan el luto y el sufrimiento de la gente para evadir responsabilidades. Mi obligación es representar a la gente que está indignada y denunciar que la corrupción mata», ha contestado a este respecto.

«El socialismo mata», mantiene como lema –tres palabras que se han viralizado en redes sociales– para sintetizar la situación «límite» en la que atraviesa España, a la que se le suma los dos últimos accidentes en dos trenes de Cataluña, que se han llevado por delante la vida de un joven maquinista de sólo 28 años y un balance de 37 personas heridas -cinco de ellas de gravedad–.

Desde que se produjo la tragedia ferroviaria en Adamuz, donde al menos 45 personas han perdido la vida y decenas de víctimas siguen gravemente hospitalizadas, las muestras de solidaridad se repiten por todo el país.

En esta difícil situación, el modo de canalizar el duelo suele ser el minuto de silencio, un gesto laico de respeto y universalizado, que con el tiempo, para muchos católicos, ha ido suplantando a ritos con carácter sacro, como rezar en comunidad una oración, para homenajear a las víctimas ante la muerte o la tragedia.

Una polémica que ha saltado también entre las víctimas de la tragedia tras el anuncio del Gobierno de Sánchez de celebrar un homenaje laico en Huelva el próximo 31 de enero.

Algunos allegados han criticado que se celebre, en esta localidad con profundo raigambre mariano, un funeral no católico. Cabe recordar que, entre los testimonios de las víctimas que han salido a la luz, algunos supervivientes han señalado como «milagro» y «testimonio de fe» haberse salvado de la tragedia. Entre los que se encuentra, la abuela que murió rezando el Rosario mientras pedía a Dios que salvara a sus nietos, según el propio relato de su hijo.

De ahí que el gesto de Abascal persignándose en público haya llamado la atención. Mientras ha sido criticado por algunos sectores por «politizar» la tragedia, el líder de la formación ha puesto el foco en la «excusa» que la candidata al Gobierno de Aragón y ex ministra socialista, Pilar Alegría, ha utilizado para no dar explicaciones sobre los últimos escándalos de corrupción que le señalan.

«Sánchez, con la alegre colaboración de Pilar Alegría, ha puesto a España rumbo a la tercermundialización. Lo vemos en las vías férreas, en las carreteras, en la red eléctrica, en los servicios públicos y en la corrupción galopante», ha sostenido, el mismo día que Vox se ha querellado contra la ex presidenta y el presidente de Adif por delitos de homicidio imprudente, prevaricación y fraude electoral en relación al accidente de Adamuz, registrando una baterías de preguntas en el Congreso de los Diputados para esclarecer los hechos tras el grave accidente ferroviario en la línea R4 de Rodalies, entre Gélida y San Sadurní de Noya (Barcelona).