Abascal: «Zapatero me dijo que Milei no iba a ganar porque él lo tenía todo bien atado como en Venezuela»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha desvelado que el ex presidente Rodríguez Zapatero le aseguró que Javier Milei no iba a ganar las elecciones en Argentina porque «lo tenemos todo atado y bien atado» al igual que «en Venezuela». Su vaticinio no se cumplió. «Como pitonisa, Zapatero no vale mucho», ironiza Abascal.

PREGUNTA.- Zapatero va diciendo por ahí que se encontraron hace poco y que estuvieron charlando amigablemente. ¿Dónde fue y de qué hablaron?

RESPUESTA.- Amigablemente es mucho decir. Se me acercó en un acto institucional en el Congreso. Yo jamás había hablado con él y me dijo: «Vas hablando muy mal de mí, diciendo que soy lo peor y que estoy con el narcocomunismo». Yo no quise iniciar una discusión. Le dije: «Estamos en posiciones muy lejanas». Y luego me dijo una cosa que él no cuenta; faltaba la segunda vuelta en Argentina y me dijo: «Por cierto, Milei no tiene nada que hacer». Y le dije: «Así que lo tenéis todo atado y bien atado también, como en Venezuela». Y dijo: «Sí, lo tenemos todo atado y bien atado». No lo debía de tener muy atado. Como pitonisa, Zapatero no vale mucho. Y como relator de conversaciones privadas tampoco, porque cuenta lo que le apetece.

P.- ¿Cuánto tiempo le da usted a este Gobierno? ¿Llegan a 2027?

R.- Ya sabe que nunca hago vaticinios, pero creo que Sánchez es capaz de aguantar sin Presupuestos y hasta imputado. En ese caso, la mayoría parlamentaria de Sánchez sería capaz de votar en contra del suplicatorio del Congreso afirmando que hay lawfare y que los jueces están al servicio de la derecha y del franquismo.

P.- ¿Usted cree que Pedro Sánchez acabará imputado?

R.- Creo que debería acabar imputado porque todo lo que ha hecho su mujer no puede haberlo hecho sin ser la mujer del presidente. Y Sánchez debe contestar algunas preguntas. ¿A cuántos CEOs de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó para que recibieran a su mujer y le dieran negocio?

P.- Usted lo ha dicho varias veces, pero dé algún nombre. No tire la piedra y esconda la mano.

R.- Yo lo que hago es preguntarlo.

P.- ¿Y a cuántos recibió?

R.- No lo sé, pero quiero saberlo. Estoy convencido de que los recibió.

P.- Si está convencido es porque le han contado algo…

R.- Tendrá que contarlo Sánchez en sede judicial. Yo se lo pregunté el otro día en el Congreso, por duodécima vez, y me contestó que era yo quien tenía que decirlo. Le cuesta mucho reconocerlo a pesar de que tiene facilidad para mentir. Confío en que lo sabremos pronto.

P.- ¿Pero llega al 2027?

R.- No quiero confundir a los españoles sobre las posibilidades de echar rápidamente a Sánchez. Veremos qué saben los que hoy están tirando de la manta, las pruebas que facilita Víctor de Aldama en sede judicial. Eso también jugará un papel. Pero creo que, aún así, Sánchez está dispuesto a aguantar incluso en el escenario de una imputación.

P.- Eso sería un escándalo, un golpe de Estado, sin pegar tiros al techo del Congreso, pero un golpe de Estado.

R.- El golpe de Estado ya se está produciendo y se ha trasladado desde la Generalidad de Cataluña al Palacio de La Moncloa, con la aprobación de la Ley de Amnistía, que es inconstitucional y que ha sido aprobada para mantenerse en el poder. Todo lo que hace Sánchez en el asalto a la Radiotelevisión Pública, a la Justicia, al Tribunal Supremo, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas, la colocación de Pablo Iglesias en el CNI… Todo responde a un intento de asaltar el Estado, de colonizar las instituciones, de acabar con la división de poderes. ¿Y por qué no va a ir más allá? Tendemos a pensar que, como estamos en España y en la civilizada Europa, no nos puede pasar lo que ha ocurrido en otros países. Y eso es probablemente lo que pensaban en Venezuela cuando miraban a Cuba. O cuando pensábamos que no podía haber un conflicto bélico en Europa porque habíamos padecido los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y llegaron los Balcanes y ahora la agresión de Rusia a Ucrania. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. La ambición de poder de Pedro Sánchez es descomunal.