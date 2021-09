La organización proetarra Sare ha desconvocado la marcha prevista para este sábado en Mondragón (Guipúzcoa) para homenajear al sanguinario etarra Henri Parot pero la han disfrazado de diferentes actos por todo el País Vasco contra la cadena perpetua. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha estallado contra estos recibimientos sin impunidad a terroristas y ha lamentado que las «víctimas» tengan que soportarlo.

Abascal no entiende como la justicia no ha prohibido un acto de estas características y alerta de una traición «de Estado»: «Estamos ante algo mucho más grave que la traición de un puñado de jueces, estamos ante una traición de Estado. Lo que va a pasar en Mondragón viene pasando hace mucho tiempo y no sólo con el Gobierno de Pedro Sánchez. Ya pasaba con Rajoy y en su momento se hizo una ley que prohibía los actos de exaltación del terrorismo y humillación a las víctimas pero se ha convertido en papel mojado».

«Ahora resulta que mientas no se acredite que va a haber una exaltación y se ha cometido el delito dicen que no se puede hacer nada. En este caso es evidente que un psicópata terrorista como Parot, que ha causado 39 muertos incluso niños y que va a ser recibido en público en un lugar como Mondragón, va a hacer un acto de exaltación del terrorismo y de reivindicación de todos esos crímenes», sentencia Abascal en una entrevista en ‘Es la Mañana de Federico’.

El líder de Vox es muy crítico con los jueces y llega a decir que «quienes lo permiten son absolutamente cómplices de los delitos que se están cometiendo». «En este caso los jueces que lo están permitiendo pero también los políticos del PP y PSOE que estos últimos ocho años han permitido estos homenajes. Las víctimas del terrorismo tienen que soportar que se hagan homenaje a unos hijos de puta asesinos», defiende.