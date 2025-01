Abascal: «Sánchez es el responsable criminal de la tragedia ocurrida en Valencia»

El líder de Vox, Santiago Abascal, censura sin matices la utilización partidista de la tragedia de la DANA por parte del Gobierno de Sánchez. Admite que han podido «existir negligencias», pero considera que hay una enorme diferencia entre la actuación de Mazón y la de Sánchez ante esta tragedia: «La negligencia es una cosa y la actuación criminal del Gobierno de Pedro Sánchez es otra».

PREGUNTA.- Les he visto muy leales con Carlos Mazón, no han sido especialmente críticos en la Comunidad Valenciana. ¿Cree que tiene responsabilidad en las consecuencias de la catástrofe? ¿O quién tiene más responsabilidad, el Gobierno de España o la Generalitat Valenciana?

RESPUESTA.- Pueden existir negligencias, torpezas de la Administración con consecuencias tremendas, pero no son comparables con la actuación criminal de Pedro Sánchez de no ayudar porque el color político de la comunidad no era socialista. Desde el principio, Sánchez ha hecho una estrategia política, intentando que las responsabilidades de la catástrofe cayeran en unos y que él quedase impune. El Partido Socialista evitó la ayuda militar, impidió la ayuda internacional. Hemos visto a mandatarios internacionales sorprendidos de que España rechazara la ayuda internacional cuando el lodo inundaba las calles. Han criminalizado la ayuda de los voluntarios diciendo que entorpecían. Todo eso lo ha hecho Pedro Sánchez. La negligencia es una cosa y la actuación criminal del Gobierno de Pedro Sánchez es otra.

P.- Teresa Ribera se ha ido de rositas. Está ahí, en Bruselas, cobrando un dineral de vicepresidenta de la Comisión Europea. La AEMET, que dependía de ella, dijo que lo peor de la DANA iba a pasar a las 18:00 de la tarde y sobrevino a las ocho. El ministerio que ella dirigía se negó a que se limpiase el Barranco del Poyo con las consecuencias catastróficas que ha tenido.

R.- Y las obras hidráulicas y presas que hubieran impedido o limitado la inundación estaban aprobadas y, por razones ideológicas del Pacto Verde europeo, no se llegaron a construir. Teresa Ribera está allí por un acuerdo de populares y socialistas del que se desmarcó el Partido Popular español. No sabemos si con la boca chica o con la boca grande, porque es de tal gravedad que debería tener alguna consecuencia. No sé qué hace el Partido Popular español en el Partido Popular Europeo.

P.- ¿Qué le pareció la mofa al cristianismo y al Sagrado Corazón durante las campanadas en Televisión Española por parte de esa personaje repugnante, Lalachús o como se llame…?

R.- Es lo habitual en la izquierda, que intenta ofender los sentimientos religiosos de los cristianos y convertir en odio cualquier crítica a su ideología. Me gustaría verles con esa valentía y desparpajo hablando de Mahoma o del Islam. No tienen lo que hay que tener. Saben que los católicos y los cristianos son gente pacífica, que padece ante ese tipo de ofensas pero que se queda en eso. El Gobierno quiere aumentar las ofensas a los sentimientos religiosos cristianos.

P.- Ya han anunciado que van a despenalizar las ofensas a los sentimientos religiosos.

R.- Sí, los mismos que nos denuncian por islamofobia. Se va a eliminar la ofensa al cristianismo pero supongo que se mantendrá la penalización de las ofensas. Quitarán ese delito, pero pondrán otro de odio para perseguir a los contrarios a sus posiciones políticas. Es lo que hace la izquierda, que está enloquecida en todo el mundo. Ha traído la doctrina woke, la inmigración masiva, la ideología transgénero… Todo lo que destruye las sociedades. Y lo ha hecho en muchos sitios con la complicidad de derechitas blandas.