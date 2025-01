Abascal: «Sánchez quiere ser el nuevo jefe del Estado, aspira a ser la única persona inviolable en España»

Santiago Abascal coloca a Pedro Sánchez en el centro de la corrupción que acosa a su Gobierno. «Creo que debería acabar en la cárcel», afirma. Y subraya que ese negro horizonte al que ese enfrenta es el que le está llevando a intentar la reforma legislativa contra la figura procesal de la acción popular, que es la que ha permitido abrir en los juzgados los casos por los que están imputados su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.

PREGUNTA.- ¿Qué le parece que el PSOE quiera acabar o limitar la acción popular, que es un derecho que garantiza la Constitución? Y además en un momento en el que Begoña Gómez está tetraimputada y David Azagra está pentaimputado.

RESPUESTA.- Responde a la clarísima pretensión de Sánchez de convertirse en el Rey. Sánchez quiere ser el jefe del Estado, la única persona inviolable en España, quiere ser totalmente impune. Él y su familia. Y ha demostrado que no sólo está dispuesto a colonizar las instituciones, sino a utilizarlas a su servicio, al de su partido y al de su propia familia. Lo ha hecho con todo: utilizando a la Abogacía del Estado para defender a su familia e iniciando un conflicto internacional y diplomático con una nación hermana como Argentina para defender a su mujer. Sánchez no tiene ningún límite y esto demuestra que está dispuesto a todo. La acusación popular es importantísima para Vox, que el partido ha usado durante mucho tiempo, incluso cuando no tenía representación. Vox inició las acusaciones populares en Cataluña contra los golpistas y aquello acabó en el Tribunal Supremo. Ha sido muy importante para suplir la inacción de las instituciones y del Estado. Quieren terminar con esa posibilidad de la sociedad civil.

P.- El PSOE plantea que la acción popular quede adscrita a la formulación inicial de la querella y la fase de juicio oral. Es una cosa de locos, absolutamente surrealista.

R.- Y, de paso, que la instrucción la lleve la Fiscalía. Y, ¿de quién depende? Quieren llevar la instrucción de los casos judiciales ellos mismos.

P.- ¿Y cómo van a parar ustedes esta nueva atrocidad contra el Estado de Derecho?

R.- Pues vamos a votar en contra en el Congreso de los Diputados. Imagino que otras fuerzas políticas lo harán. No sé si podremos tumbarlo entre todos, pero imagino que los socios de investidura de Sánchez están muy contentos en poner en aprietos al Estado de Derecho en España, en hacer que España funcione peor, que sea más débil y que sus instituciones estén más degradadas, porque a río revuelto, ganancia de pescadores. El separatismo hará lo que mejor convenga a los intereses separatistas que, desde luego, no es lo que conviene al interés general. No debemos de tener muchas esperanzas sobre esa votación. Lo que hay que hacer cuanto antes es una oposición por tierra, mar y aire al Gobierno. La oposición más contundente en la calle y en los tribunales. Y hacer que este Gobierno no pueda resistir, que se tenga que ir de una vez por todas. Aunque eso no va a ser fácil, porque estamos ante un personaje que necesita el poder y, además, el poder total para defenderse y que ha llegado a la conclusión de que si es desalojado del poder acabará sentado mucho antes en un banquillo.

P.- ¿Acabará Pedro Sánchez en la cárcel?

R.- Creo que debería acabar en la cárcel. Pero no estoy aquí para hacer vaticinios. Creo que Sánchez debería acabar en la cárcel por muchísimas razones.

P.- ¿Recurrirán al Constitucional si acaban con la acción popular?

R.- Haremos todo lo que esté en nuestra mano, no sólo parlamentariamente sino también en el ámbito judicial. Pero el Tribunal Constitucional está en manos del Partido Socialista. El Partido Popular le entregó la mayoría, fueron incapaces de mantener un bloqueo en un momento de desafío al Estado de Derecho y a la división de poderes por parte del PSOE. La Presidencia del Tribunal Constitucional, a cargo de Cándido Conde-Pumpido, con la anuencia del Partido Popular, no nos permite estar muy esperanzados sobre un recurso en el Tribunal Constitucional. Eso lo tienen que saber los españoles.