Abascal: «Las ratas ‘woke’ están saltando del barco, como el dueño de Meta, que ha pedido perdón a Trump»

El líder de Vox, Santiago Abascal, está convencido de que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca «dibuja un mundo nuevo junto con la victoria de los patriotas en cada vez más naciones europeas», y contribuirá a la derrota de lo que ha definido como «totalitarismo woke». Abascal pone en valor la contribución de Elon Musk a acabar con ese «totalitarismo», de ahí –dice– que la izquierda actúe «con más rabia».

PREGUNTA.- Respecto a Donald Trump, ¿se va a acabar el repugnante wokismo, que es la nueva dictadura del siglo XXI?

RESPUESTA.- Todas las ratas están saltando del barco. Los que en las redes sociales, por indicaciones de Biden, habían censurado, se alegran de poder contribuir a la libertad de expresión. Hemos visto al jefe de Meta, es decir, Facebook e Instagram, haciendo esa declaración después de años de limitación de la libertad de expresión. Vox se quedó sin cuenta de Twitter durante una campaña electoral antes de que lo comprara Elon Musk. A día de hoy hay mucha más libertad en las redes. La llegada de Trump, o de Milei en Argentina, y todo el influjo que eso tiene en Hispanoamérica y que está teniendo en España y en Europa, dibuja un mundo nuevo junto con la victoria de los patriotas en cada vez más naciones europeas. La izquierda está en claro retroceso y todas sus imposiciones, en forma de inmigración masiva, de ingeniería de género, de totalitarismo woke, están derrotadas. No se las creen ni ellos y por eso están más agresivos.

P.- Se les acaba el chollo, porque esto es un negocio. No se piense usted que son unos idealistas ni unas hermanitas de la caridad que se creen lo que dicen.

R.- Por eso actúan con más rabia y más violencia. Y yo creo que la entrevista de Elon Musk al de Alternativa por Alemania lo ha demostrado. ¿Por qué un empresario como Elon Musk no puede hablar con una política a través de su propia cuenta en redes sociales que tiene 260 millones de seguidores? ¿Y por qué George Soros sí puede estar financiando esa política? Soros paga a asociaciones, diarios, partidos que influyen en procesos golpistas diarios. Eso es lo que que son incapaces de responder.

P.- Usted no lo ha dicho nunca. Yo lo he dicho muchas veces. Yo siempre he dicho que Alvise Pérez era y es un delincuente y eso ya está contrastado más allá de toda duda razonable. ¿Qué les dice a esas personas que dejaron otros partidos, entre otros Vox, para votar a este delincuente?

R.- Yo digo lo que dije en la noche electoral de las elecciones europeas. Yo estoy al lado de los españoles que han votado con rabia. Estoy al lado de los españoles que han votado enfadados, que están completamente hartos, que estaban en la abstención, que piensan que todos les han traicionado, que están cansados de la inmigración ilegal, de la inseguridad en las calles, del robo a través de los impuestos. Y quiero decirles que hay alternativa y que hay alternativas limpias. Hay alternativas de gente honrada. Hay alternativas cabales que dicen siempre lo mismo, que dicen una cosa en las elecciones y es lo que votan después en los parlamentos. Y esa alternativa se llama Vox. Con lo cual, con toda humildad y con toda autocrítica, les digo que aquí estamos para seguir representándoles.