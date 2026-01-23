Abascal con el campo en plenas protestas por Mercosur: «Las políticas del fanatismo verde matan»

«Las políticas del fanatismo verde matan», así de contundente ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, este viernes. En pleno estallido de protestas por Mercosur, el líder de Vox ha expresado su solidaridad con el campo español horas después de haber seguido el arranque de las tractoradas en Zaragoza, donde se encontraba por el arranque de la campaña electoral en Aragón.

«Las políticas de fanatismo verde matan porque impiden la construcción de infraestructuras hidráulicas, como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, y matan, por supuesto, la capacidad de las familias que viven del campo de salir adelante», ha señalado al ser preguntado por OKDIARIO en el municipio zaragozano de La Puebla de Alfindén.

Unas declaraciones que pesan en la conciencia aragonesa, al recordar la triste muerte del joven agricultor David Lafoz este pasado verano, quien terminó por quitarse la vida. Lafoz se ha convertido en un referente de la lucha del campo, y el ejemplo de las consecuencias fatales que las políticas verdes europeas tienen en el día a día de pequeñas explotaciones agrarias.

La «extorsión fiscal» la que el joven fue sometido –según el mismo y su entorno denunció– fue su detonante trágico, tras protagonizar uno los momentos más tenso en las protestas ante las Cortes de Aragón, en el marco de las manifestaciones históricas conocidas en torno al 6-F –en referencia al 6 de febrero del pasado año, cuando de forma espontánea el campo español salió masivamente a la calle–.

Siguiendo el lema de «la corrupción mata» –que el líder de Vox ha viralizado en redes sociales–, Abascal ha sostenido que también «las políticas del fanatismo verde matan», alzando la voz contra el acuerdo de Mercosur alcanzado por el PP y el PSOE europeo, y que se encuentra en estos momentos paralizado al prosperar el recurso ante el TSJE que Patriots -el grupo que preside Abascal en Europa– interpuso este miércoles.

Abascal ha señalado al bipartidismo como culpable de una deriva ideológica hacia políticas que van en contra de «los pueblos». «El PP no puede decir que el gobierno es una mafia y después comparecer con la mafia», ha incidido, «no puede comparecer conjuntamente con este gobierno cuando además no tenía ni siquiera ninguna competencia en la red ferroviaria. En estos momentos el PP no puede seguir dando balones de oxígeno al

gobierno».

«La corrupción mata cuando hay mordidas en contratas que se tienen que encargar del mantenimiento de la red ferroviaria, cuando hay gente que se corrompe en esas empresas que reciben contratas, cuando algunos quieren colocar a sus amigas, por decirlo suavemente, en Adif o en esas contratas se está desviando el dinero público, ese que llega de los fondos europeos y que llega fundamentalmente a Renfe y Adif, y se está desviando para motivos particulares», ha reiterado.

El líder de Vox ha criticado la ausencia del presidente del Gobierno y ha recordado que «Sánchez hablaba todos los lunes para hacer anuncios». «¿Dónde está Sánchez, que habla sin límite de tiempo en el Congreso para no decir nada? ¿Dónde está Sánchez, que todos los viernes nos cuenta lo que lee, la música que le gusta, los paseos que se da por la nieve?», ha añadido.

Según Abascal, «Sánchez se ha ido a Bruselas a no decir nada cuando no tenía ni que poder salir de España», cuando «lo que tenía que hacer es entregar el pasaporte de su mujer al juez como se les está exigiendo», ponerse a disposición judicial y asumir responsabilidades”.

«Pero no, lo que ha hecho es irse a Bruselas», ha continuado, tras explicar que lo hace «porque no puede decir nada en ninguna calle de España, porque no puede salir a la calle y porque allí tiene el apoyo del PP de Von der Leyen y porque allí juntos van a impulsar Mercosur», en un momento «en el que la red ferroviaria colapsa” y “se degradan todos los servicios públicos».

Preguntado por los medios de comunicación sobre la comparecencia conjunta del presidente de la Junta de Andalucía con el ministro de Transportes, Abascal ha criticado la postura del Partido Popular y ha afirmado que «el Partido Popular no puede decir que el Gobierno es una mafia y después comparecer con la mafia», ni «seguir dando balones de oxígeno al Gobierno», ya que, a su juicio, «estas comparecencias solo sirven para que Sánchez se vuelva a ir de rositas».