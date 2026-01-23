Abascal contra el funeral de Estado: «Los políticos tienen que dar seguridad, no protagonizar funerales»

Santiago Abascal ha explicado las razones por las que Vox no acudirá al funeral de Estado por las víctimas de la tragedia de Adamuz (Córdoba). Para Vox , el funeral laico no es más que «un falso homenaje» y un «blanqueamiento». «Los políticos tienen que dar seguridad, no protagonizar un funeral», ha expresado Abascal en la tribuna del teatro de Alcañiz, donde ha pronunciado este jueves uno de los discursos más enérgicos contra el Gobierno de Pedro Sánchez, poniendo varias veces en pie a los asistentes que han desbordado el aforo.

Ante más de 400 personas –y quedando fuera más de 250– a las que ha saludado a la entrada dirigiéndoles unas palabras de agradecimiento por acudir al mitin en la víspera de la pega de carteles de este viernes, el líder de Vox ha denunciado lo que considera una consecuencia fruto «de la corrupción».

Teniendo en cuenta además que Vox ha sido el único partido en Aragón que ha mantenido sus actos de precampaña, frente al acuerdo que firmaron el resto de formaciones de suspender su agenda, pero que fue denunciado por el propio Abascal tildándolo de «pacto de silencio» para no exponerse ante los medios de comunicación sobre la corrupción que ha llevado al «deterioro absoluto» de nuestro país.

«Si hay algún sentimiento que hoy supera el de la conmoción, es el de la indignación y el sentimiento de asco. Porque vamos rumbo a la tercermundialización de la vida pública española de nuestras infraestructuras», ha sostenido. «Constatamos que si hoy hay más corrupción que en el Ministerio de Transportes, en algún lugar, probablemente será solo en el Palacio de La Moncloa», ha añadido.

«Por eso, nos indigna tanto lo de los funerales de Estado. Dejen a la gente despedir a sus familiares, que no tiene que ir a un funeral y encontrarse con un político allí poniendo cara de pena y vestidos con abrigos negros. Lo que quiere es que sus hijos tengan futuro. Salir a la calle, que no le atraquen, montarse en un tren y no tener miedo», ha sostenido mostrando su solidaridad ante las víctimas y las familias de los fallecidos.

«Claro que hay catástrofes. Claro que pasan cosas inevitables, pero algunas son evitables. Un volcán que nadie puede parar. Cuatro años después siguen en barracones los españoles que están allí y los inmigrantes ilegales en hoteles con piscina», ha denunciado.

Descansen en paz las víctimas, y no descansemos nosotros hasta que se haga justicia con este gobierno de malhechores y criminales. https://t.co/dKH7WlX7Rx — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 22, 2026

Momentos después del mitin, Abascal ha seguido expresando su indignación, también en redes sociales, haciéndose eco de un testimonio desgarrador de una de las madres de las víctimas, a la que ha mencionado en su intervención. «Descansen en paz las víctimas, y no descasemos nosotros hasta que se haga justicia con este gobierno de malhechores y criminales», ha prometido.