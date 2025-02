Abascal advierte que no aprobará presupuestos autonómicos si el PP no rompe con el PSOE en Europa

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho este domingo que si el Partido Popular quiere contar con el apoyo de Vox para cerrar presupuestos autonómicos, tiene que mostrarse contrario «de manera explícita» a las políticas de inmigración ilegal, fronteras abiertas y de fanatismo climático y romper con el PSOE en Bruselas.

Abascal ha hecho estas declaraciones desde Murcia donde participa en una comida con afiliados y simpatizantes en la finca Buenavista, en la pedanía de El Palmar y que ha reunido a más de 1500 personas. El presidente del partido conservador ha estado acompañado por el ex vicepresidente de la Región de Murcia y miembro de la Ejecutiva Nacional de Vox, José Ángel Antelo.

«No se van a aprobar los presupuestos en ninguna región en los que dependan de Vox y en los que no tengamos una garantía explícita y una ruptura clara de los pactos de populares y socialistas en Bruselas. Una distancia de esos partidos populares regionales con esos pactos comprometidos con la dictadura verde y comprometidos con la inmigración masiva», ha explicado Abascal.

Es el caso de la Región de Murcia, en donde los presupuestos no han podido aprobarse tras la ruptura de gobierno entre el Partido Popular y Vox. Abascal cree que el presidente regional, Fernando López Miras (PP), y el presidente del partido en Murcia, José Ángel Antelo (Vox),»se pueden entender perfectamente, pero ese no es el problema. El problema es que después Von der Leyen da una orden a Núñez Feijóo y Feijóo da una orden a López Miras y lo que se ha acordado se queda en agua de borrajas».

El líder de Vox se ha referido a la inseguridad que vive España y, en concreto, la Región de Murcia.»Vemos como los periódicos empiezan a recoger la realidad, los crímenes cada vez más numerosos en Murcia, asociados en demasiados casos a la inmigración ilegal». Y es que, según ha señalado, desde que llegó Pedro Sánchez al poder, «se han multiplicado por tres las violaciones en la Región de Murcia, se han multiplicado por dos y medio las riñas tumultuarias y las lesiones y han aumentado en un 70 por ciento los homicidios».

En este sentido, ha defendido que sólo Vox ha denunciado «el gravísimo problema de la inseguridad asociado a la inmigración ilegal y asociado también a un tipo de inmigración que no quiere adaptarse». «Y digo esto hablando de inmigración, porque fue esa la razón por la que tuvimos que salir de los gobiernos, porque el PP recibiendo órdenes de Bruselas decidió que esos pactos se tenían que acabar», ha asegurado.

Por todo ello, Abascal ha exigido medidas concretas reflejadas en el presupuesto, una declaración explícita y contundente, inequívoca, para que su partido apoye los presupuestos. «Si no tenemos esa garantía, para poder mostrar que no seremos engañados en esta ocasión, no tiene ningún sentido».

Abascal también ha sido preguntado por las presuntas crisis internas de Vox y en este sentido ha sacado pecho de que el suyo es un partido unido, y que mientras él sea presidente, no será manejable, ni se someterá a presiones ajenas.

Así, ha remarcado, «sólo obedezco a los militantes de VOX, porque es un partido en el que no hay ni baronías, ni marquesados, ni emperadores. Pero es un partido nacional del que yo soy el presidente porque he sido elegido, prácticamente por aclamación, hace un año sin ningún tipo de oposición».