Abascal acusa a Sánchez de presidir un «cogobierno integrado por Mohamed VI y Puigdemont»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado a Pedro Sánchez por presidir en España un «cogobierno integrado por Mohamed VI y Puigdemont» en el pleno del Congreso que este jueves debate la Ley de Amnistía. También ha censurado que el monarca marroquí, además de «prófugos y separatistas dominan nuestra política interior y exterior».

El líder de la formación con sede en la calle madrileña de Bambú ha reprochado a Sánchez que «ni siquiera está aquí para presenciar el pago de su investidura», en alusión a la ausencia del presidente del Gobierno en el hemiciclo. «Tiene tan pocos escrúpulos que ni siquiera le importa renunciar a la presidencia» y que «ha vendido la soberanía de los españoles», ha apuntado.

El jefe de filas de Vox ha acusado a Sánchez de que sólo persigue «el banco azul», además del «Falcon» y «comisiones opacas a cualquier precio». «Ha mentido sin descanso y ha mentido a media España», se ha quejado Abascal.

Abascal ha tildado el pleno del Congreso como una «sesión vergonzosa, indigna e injusta». «Hoy se vota que el Congreso cometa el mayor acto de corrupción de toda nuestra democracia», ha indicado el jefe de Vox, porque ha valorado que se ha producido una «compra de votos y un favor personal».

El presidente de la formación de Bambú ha dicho de la ley que está «enfrentada al espíritu de los constituyentes». También ha comentado que «va a acabar convirtiendo a España en una falsa democracia». «Hoy se ataca la dignidad de los españoles y los ciudadanos», ha advertido, porque «hoy a los españoles se les insulta» y «se convierte a los políticos en una casta impune». A la vez, ha comentado que ha convertido el «Congreso de los Diputados en una cueva de forajidos». «El decoro de las instituciones se ataca con esta votación indigna», ha abundado.

«Hoy se confirma que en España hay una casta privilegiada que comete delitos nobles y acaba siendo amnistiada», ha añadido el líder de Vox, para contraponerlo a «un pueblo contribuyente que asume las sanciones penales».

«Qué se podía esperar del señor Sánchez que ha actuado desde que llegó como un enemigo del pueblo», ha reflexionado Abascal. Ha descrito al presidente del Gobierno como «el villano de una película» y, con ello, ha considerado que se ha convertido en el «jefe de una cuadrilla de forajidos para enriquecerse personalmente».

A Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, le ha preguntado que «qué tiene que hacer para pasarse a la oposición total a este Gobierno» y para que «renuncie a reunirse con este Gobierno». «Percibimos todo lo que hacen ustedes nos coloca en un estado de debilidad», ha señalado en alusión al Partido Popular.

Pleno de la amnistía en el Congreso

La formación con sede en la madrileña calle de Bambú se ha mostrado en contra de la Ley de Amnistía que este jueves se debate en el Pleno del Congreso de los Diputados. Sus 33 diputados votarán en contra del Dictamen de la Comisión de Justicia sobre Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

La medida de gracia pasará al Senado después de obtener la mayoría en el Congreso de los Diputados. En la Cámara Alta la mayoría absoluta la tiene el PP, donde se espera que se alargue al menos dos meses después de que los populares aprobaran una reforma del reglamento del Senado.

La modificación permite aumentar el tiempo dedicado al debate de una norma que llega al Senado por el procedimiento de urgencia. Hasta ahora eran 20 días, pero a partir de la aprobación de este nuevo texto, puede tardar hasta dos meses.

Un pleno que viene marcado por un contexto político convulso. Apenas 24 horas antes de que comenzara a discutirse la medida de gracia en el Congreso, el presidente de la Generalitat de Cataluña anunciaba el adelanto electoral de los comicios autonómicos después de que el Parlament rechazara la aprobación de los presupuestos de 2024. Los catalanes acudirán a votar el próximo 12 de mayo.

La Ley de Amnistía podría haber forzado esta decisión, como opinan desde Junts. La presidenta de los posconvergentes, Laura Borràs, ha expresado este miércoles que Aragonés ha convocado elecciones sorpresivas «para ver si cogía a Junts per Catalunya desprevenidos». Además, ha opinado que ya preveían que podía haber unas elecciones cuando en enero se produjo un cambio en el Gobierno de la Generalitat: «Apuntaban en la dirección de instalar un comité electoral de campaña en el Palau de la Generalitat». Pero en todo caso, confían tener a Carles Puigdemont, ex presidente fugado, como candidato de su formación a las autonómicas.

Retoques en la ley de amnistía

Junts impuso sus pretensiones al PSOE para sortear el obstáculo que suponía para los de Puigdemont que el terrorismo no estuviera amnistiado en la versión anterior de la norma. Finalmente, pactaron no hacer referencia al Código Penal y, en todo momento, aludir al derecho europeo. Todo ello para poder incluir en la eliminación de los delitos al ex presidente de la Generalitat, así como los representantes de ERC, Marta Rovira y Ruben Wagensberg.

Otro de los delitos no incluidos en la amnistía y que podía afectar a Puigdemont era el de alta traición. Para permitir que la medida de gracia alcance delitos como este si finalmente el político fugado resultase juzgado por ello, se incluye la cláusula de que se eliminarán los delitos de alta traición «siempre que se haya producido tanto una amenaza efectiva y real, como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España».

Además, el texto que se aprueba este jueves en el Congreso amplía la horquilla temporal que se va a amnistiar. Se amplía hasta noviembre de 2011 en lugar de hasta el 13 de noviembre de 2013, lo que implica que también se pueden incluir las causas del Tribunal de Cuentas.