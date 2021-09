Santiago Abascal ha cargado este jueves contra el Gobierno de Pedro Sánchez y «sus lacayos mediáticos» por situar a Vox «en el foco de todos sus montajes». Los comentarios del líder de Vox en redes sociales llegan después de que este miércoles se conociera que la agresión homófoba con la que salieron al ataque del partido que lidera era falsa: «La brutal agresión al final resultó ser una burda patraña alimentada por el Gobierno y sus lacayos mediáticos para señalar a Vox», ha dejado escrito Abascal. A su juicio, el objetivo final es lograr la ilegalización de su partido.

Hilo⬇️ La brutal agresión al final resultó ser un burda patraña alimentada por el Gobierno y sus lacayos mediáticos para señalar a VOX. Llevan meses cocinando la ilegalización; por eso nos sitúan en el foco de todos sus montajes, desde balas inexistentes a agresiones de diseño. — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) September 9, 2021

El político defiende que «lo más grave de todo» es el «seguidismo» que realiza «todo el aparato subvencionado» de un Gobierno «instalado en la ilegalidad y el delito de odio permanente». Además, Abascal ha vuelto a sacar a la palestra la reciente polémica sobre las «balas inexistentes» y una navaja que recibieron varios dirigentes de PSOE y Podemos durante la última campaña electoral. Para el líder de Vox, los españoles se enfrentan a un problema de libertad, «con feroces ataques a quien disiente o lo denuncia».

Para Abascal, la izquierda «lleva meses cocinando la ilegalización» de Vox y por eso sitúan al partido «en el foco de todos sus montajes, desde balas inexistentes a agresiones de diseño». Pero «lo peor» para el dirigente de Vox no es esto, si no que «estas manipulaciones esconden la anómala escalada de agresiones a personas por su condición sexual, o a mujeres, y la inseguridad en general». Porque, tal y como argumenta Abascal, «cuando los agresores no sirven para estigmatizarnos, se silencian los casos y se abandona a las víctimas».

El político vasco alerta de los peligros del «efecto llamada» que se realiza con esta dinámica adoptada por el Gobierno y sus defensores: «Lo que padecemos los españoles es un grave problema de inseguridad, alimentado por el efecto llamada; y otro problema de libertad, con feroces ataques a quien disiente o lo denuncia». Además, advierte a «quienes se alegran de lo que hacen contra Vox» de que «pronto verán como también lo utilizan contra ellos».

Abascal también ha asegurado que Vox «se defenderá y defenderá a sus militantes y votantes, de las difamaciones y la campaña de odio impulsadas por un presidente y unos ministros que quieren ocultar su pacto de hierro con totalitarios, separatistas y terroristas».

Por último, en su mensaje vuelve a advertir a «políticos, periodistas lacayos, y espontáneos de las redes sociales» que difaman al partido y «crean un caldo de cultivo para que se diga que hay que matarnos»: tal y como ya avisaron este miércoles varios representantes de Vox, «tendrán que responder en los tribunales por sus delitos».