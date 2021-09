La izquierda política y mediática ha utilizado la agresión homófoba a un joven en el madrileño barrio de Malasaña para señalar a Vox como responsable por su supuesto «discurso de odio». La agresión ha resultado ser completamente falsa e Iván Espinosa de los Monteros ha explotado contra la campaña política que sufre su formación.

El portavoz de Vox, tal y como se puede ver en este vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales, ha destrozado el discurso de la izquierda respondiendo de forma contundente y en menos de dos minutos a una periodista que le preguntó si con «sus afirmaciones políticas está contribuyendo a que aumenten los ataques homófobos y a que la sociedad sea menos tolerante».

Espinosa de los Monteros, en una rueda de prensa en el Congreso, se muestra sorprendido de que la periodista le haga esta pregunta porque lleva implícita «una afirmación intolerable»: «La posición política que sostiene Vox, y que va a mantener y no se va a dejar amedrentar por ningún tipo de acusación como la que usted acaba de hacer, no lleva a la violencia», respondió.

«Oponerse a las políticas de los colectivos subvencionados LGTBI no es ser homófobo, oponerse a los chiringuitos de lobby feminista no es ser machista, oponerse a lo que opina la izquierda no es ser fascista. Hay todo un sector de esta sociedad que todavía no ha entendido que el consenso no consiste en que hagamos todos lo que dice la izquierda o el separatismo, la democracia consisten en opinar de manera distinta y cuando uno opina de manera distinta no atribuirle delitos», defiende el diputado de Vox.

Espinosa de los Monteros prosigue su intervención defendiendo la postura de su partido: «Ni vamos a renunciar a ninguno de nuestros postulados ni vamos a renunciar a ninguno de nuestros principios. Los vamos a seguir defendiendo porque eso es lo democrático y porque representamos de una manera creciente a media España, la media España que no es ni de izquierdas ni separatista».

El dirigente del partido liderado por Santiago Abascal termina su contundente intervención anunciando nunca se plegarán a los postulados progresistas: «Llevamos muchos años con opiniones como la que usted acaba de verter, en la que el que disienta de lo que ustedes piensan es un homófobo, un racista, un xenófobo o un machista, y eso es lo que se ha acabado porque para eso ha venido Vox».