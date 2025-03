Ábalos dice que vendió la propiedad de Colombia revelada por la UCO en 2013 y «sin construcción»

José Luis Ábalos, ex ministro de Trasportes y ex número dos del PSOE, ha negado ser el propietario del chalet en Colombia que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha descubierto entre sus bienes y que no había declarado anteriormente. Ábalos ha asegurado que la propiedad, adquirida por 2,1 millones de euros según la UCO, no era un inmueble cuando la compró, sino «un terreno rústico» que vendió sin edificar en 2013, diez años después de comprarlo.

Ábalos ha reaccionado en sus redes sociales al último informe de la UCO, revelado este miércoles, en el que se expone que la Guardia Civil ha encontrado un documento de la compra por parte del ex ministro de una propiedad en Colombia, más concretamente en Tulúa. De acuerdo con la UCO la propiedad se adquirió por 2,1 millones de euros el 17 de octubre de 2003, además de varias fotografías que muestran una vivienda en fase de construcción.

El ex número dos del PSOE ha criticado que se haya hecho público el informe de la UCO. «Se trata del informe sobre mi patrimonio por encargo del Tribunal Supremo y leo en los medios que en él consta un archivo sobre un ‘inmueble’ en Colombia del que me atribuyen la propiedad pero que en realidad se trató de un terreno rústico en la montaña de Tuluá que adquirí en 2003, hace 22 años, y vendí sin construcción alguna en 2013, hace 12 años», ha dicho Ábalos en sus redes sociales. También ha mostrado indignación por la información de la UCO «sobre el precio de compraventa confundiendo 2.500.000 de pesos colombianos con 2.500.000 dólares». De acuerdo con la versión de Ábalos, el valor por el que adquirió la vivienda no fue de 2,1 millones de euros, sino poco más de 500 euros.

Ábalos ha criticado una vez más una «nueva filtración de un informe de la UCO» que «llega antes a la prensa» que a sus abogados. Algo que, según el ex ministro, «enturbia la instrucción del proceso judicial».