La UCO destapa que Ábalos compró un Range Rover Sport a un socio de Aldama por 15.000 €

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos adquirió un vehículo de lujo a través de un intermediario vinculado a Víctor de Aldama, el empresario investigado por presuntas mordidas en contratos públicos durante la pandemia. El hallazgo forma parte de un minucioso informe patrimonial elaborado por la UCO en el marco de la causa especial que investiga el Tribunal Supremo.

Según consta en el documento de 61 páginas al que ha tenido acceso OKDIARIO, fechado este 17 de marzo de 2025, Ábalos compró un todoterreno marca Land Rover, modelo Range Rover Sport, de 2008, a la empresa Calzados Arancha S.L. por un importe de 15.000 euros. La factura de esta operación está fechada el 20 de agosto de 2021.

Lo verdaderamente relevante para los investigadores es el papel que jugó Bernardo Castillo en esta compraventa. El informe señala que Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo García, fue quien gestionó la adquisición del vehículo intermediando entre Castillo y el ex ministro. «El hecho de la participación de Bernardo, quien a su vez ejerce de interlocutor con la empresa vendedora, resulta significativa ya que éste pertenecería en ese momento al círculo próximo de Aldama», destaca textualmente el informe.

El documento revela conversaciones de WhatsApp entre Joseba García y Ábalos relacionadas con esta operación. El 29 de septiembre de 2021, Joseba le trasladó al ex ministro el contrato de compraventa del turismo junto con el mensaje: «Buenos días. En este formato imprimir y firmar y cuando puedas un día ir». Días después, el 4 de octubre, Joseba insistía: «Tienes que firmar tú, ya quedamos en una hora y día». Ábalos dio su conformidad a estas indicaciones.

La UCO ha podido confirmar que Bernardo Castillo mantiene vínculos societarios con Aldama a través de las empresas Pilot Real Estate y Logística Comercial Montelimar. Además, la empresa Transportes Anabel y Corella, en la que Castillo aparece como cotitular, ofertó mascarillas a Koldo García a través de Aldama el 16 de marzo de 2020, en pleno inicio de la pandemia.

Este vehículo forma parte de los cuatro que la UCO ha identificado vinculados a Ábalos. Además del Range Rover, el ex ministro posee una motocicleta marca Lambretta matriculada en 1967, un Toyota RAV 4 adquirido en 2013 y un Volkswagen Tiguan de 2020 comprado en 2022. Estos coches aparecen reflejados en la declaración de bienes y rentas que Ábalos presentó en el Congreso de los Diputados el 7 de agosto de 2023.

La investigación sobre el patrimonio del ex ministro forma parte de un exhaustivo análisis que la UCO está realizando para determinar la posible existencia de un incremento patrimonial no justificado. El informe, encargado por el Tribunal Supremo el 4 de febrero de 2025, detalla también la titularidad de ocho inmuebles vinculados a Ábalos, incluyendo propiedades no declaradas en Perú y Colombia.

El informe señala que «el análisis de las relaciones familiares y financieras es esencial para comprender plenamente su situación económico patrimonial. Este estudio cobra especial relevancia en la detección de técnicas destinadas a ocultar o encubrir la titularidad real de ciertos bienes».

La Guardia Civil también ha encontrado evidencias de la participación de personas del entorno familiar y profesional de Ábalos en diversas operaciones financieras e inmobiliarias que podrían haber servido para ocultar su patrimonio real.

Los investigadores han solicitado al juez varios mandamientos judiciales para profundizar en el análisis patrimonial, incluyendo requerimientos a entidades bancarias, a la Agencia Tributaria y a la Consejería de Justicia de la Generalitat Valenciana.