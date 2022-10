El 55,4% de los españoles no se cree la mentira de Sánchez: la crisis no es sólo culpa de Putin

El aumento del recibo de la luz, la inflación en cifras históricas y, en definitiva, la crisis económica que golpea a las familias españolas es, según el presidente del Gobierno, culpa de Vladímir Putin y su guerra en Ucrania. Así lo ha repetido Pedro Sánchez en infinidad de ocasiones, sacudiéndose de cualquier responsabilidad de la situación que, desde hace meses, viven los hogares del país. Ese mensaje, sin embargo, no cala en una sociedad cada vez más asfixiada por el alza de los precios. Hasta un 55,4% de los españoles no se cree el argumento con el que Sánchez trata de enmascarar la realidad. Los datos que arroja la encuesta de Data10 para OKDIARIO revelan que un 36,1% opina, de hecho, que el presidente socialista es el único culpable de la actual crisis económica. Un 19,3%, que lo es tanto él como Putin. La suma de ambas variables da ese 55,4% que no se cree a Sánchez. Y un 21,7% le atribuye la responsabilidad sólo al presidente ruso. Hay además un 6,9% que opina que la situación no es culpa de ninguno de los dos. Un elevado 16% ha respondido no sabe/no contesta.

Las diferencias son sensibles entre el electorado partido a partido. Entre los votantes del PSOE sí ha cuajado de forma mayoritaria la propaganda de Moncloa, y un 46,4% sólo responsabiliza a Putin de la gravedad de la crisis por un 18,8% que culpa a Sánchez. Al contrario, entre los electores del Partido Popular, un 61,7% cree que el líder socialista es el responsable y un 6,2%, que lo es Putin. Resulta llamativo el caso de Podemos. Sus votantes no señalan al presidente ruso -sólo lo hace el 13,8%- y el 27,6% cree que la responsabilidad de la situación económica no es culpa ni de él tampoco de Sánchez. Un 28,7% se la endosa a los dos por igual. En Vox miran también de forma mayoritaria al presidente del Gobierno, el culpable de la crisis para el 68,1%.

Excusas

Sánchez ha aprovechado cualquier excusa para sacudirse sus responsabilidades. Ha señalado a la pandemia e incluso al volcán de La Palma para enfatizar las dificultades que ha tenido que afrontar durante la legislatura y tratar de justificar así su polémica gestión. En marzo, el socialista no dudó en predicar en el Congreso que la subida del precio de la luz y de la energía eran «única responsabilidad» de Putin y de su «guerra ilegal» en Ucrania. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, le reprochó que utilizase la guerra como «coartada». Y los datos, de hecho, acabaron por desmentir al jefe del Ejecutivo, pues la inflación ya estaba por encima del 7% en España antes de la invasión.

El Gobierno, mientras, sigue sin aceptar en público la cruda realidad que ya ha sido advertida por los organismos económicos independientes. Esta misma semana, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avisó que la economía española arrojará un dato negativo de crecimiento durante este trimestre, y también en los primeros tres meses del próximo año, lo que dará lugar a una recesión.

El aviso se suma a los que vienen realizando otros organismos, como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este último estima que la economía española crecerá el 1,2% en 2023, un duro recorte en su previsión para la evolución del crecimiento de España desde su anterior cálculo del 2% comunicado en julio. Los cálculos del Gobierno eran de un 2,1% para ese mismo año.

Mientras, España ha entrado en un proceso de estanflación -estancamiento económico coincidiendo con un aumento desorbitado de los precios- que abocará inevitablemente a corto plazo a un incremento del desempleo.