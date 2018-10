Sánchez dice que la solución para Cataluña será un “autogobierno con un consenso del 70%”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado por “alguna forma de autogobierno” en Cataluña que obtenga “el consenso del 70-80% de los catalanes”. Así lo ha afirmado en una entrevista concedida al diario italiano Corriere della Sera.

“No sucederá inmediatamente, ni siquiera dentro de cinco meses, pero lo habrá algún año”, ha declarado, en alusión a ese nuevo “autogobierno” como solución, a su juicio, para resolver la crisis de Cataluña.

Así mismo, Sánchez ha apuntado que los separatistas “deben hablar con quien no quiere irse de España”. “Estamos esperando, respetuosamente, una serie de sentencias de la Justicia en relación con los protagonistas del independentismo. Sentencias que, es evidente, tendrán un impacto político”, ha explicado, según informó Ep.

Para el presidente del Ejecutivo, el problema ahora “no es la independencia, sino la convivencia entre catalanes”. Los responsables de la tensión son, en su opinión, “las instituciones catalanas”.

“No puedo influir”

“El poder judicial español ha debido afrontar una situación inédita. Yo no puedo influir sobre la Justicia y por tanto no me manifiesto”, ha señalado Sánchez en referencia a los políticos independentistas presos, destacando que España es un “Estado social y democrático de derecho”.

Sin embargo, el pasado miércoles desde la tribuna del Congreso de los Diputados, el propio Sánchez cuestionó una eventual aplicación del delito de rebelión a los golpistas presos. Así, y pese a lo diferente de ambos momentos, se refirió de esta forma a la tesis mantenida en 1994 por el entonces diputado popular Federico Trillo: “El señor Trillo hizo una propuesta de modificación, una enmienda de modificación, en la que decía que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares”, deslizó Sánchez.