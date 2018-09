Sánchez fusiló en ‘su’ tesis de 2012 extractos enteros de un discurso del ministro Sebastián en 2011

El entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, en una presentación sobre el ICEX.

No entrecomilló esa intervención y la presentó como si fuera una investigación propia Ese discurso se basó en unos papeles de Industria que no son públicos No han sido analizados por el programa antiplagio Turnitin El jefe de gabinete de Sebastián era el 'negro' Carlos Ocaña