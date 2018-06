Sánchez autorizó la visita de Iglesias a los golpistas en la cárcel a espaldas del PSOE

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha asegurado no tener constancia de la visita del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la cárcel a los líderes de la trama civil del golpe de Estado separatista en Cataluña. Una visita autorizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien se lo habría comunicado el propio Iglesias y de la que la número 2 socialista dice haberse “enterado por los medios”. Justo lo contrario de la portavoz de Podemos. Irene Montero ha dejado claro que conocía esa visita a Jord Cuixart y Jordi Sánchez y que Iglesias llamó al presidente del Gobierno para decirle que iría, no ha sido un encargo de Sánchez”.

La vicesecretaria general del PSOE ha asegurado haberse enterado “por la prensa”. “Estas visitas son normales cuando lo solicitan los presos”, se ha limitado a señalar la número 2 socialista, antes de afirmar que “yo no tengo conocimiento de si el presidente del Gobierno lo tenía. No lo tengo. Yo me he enterado por los medios de comunicación como todos ustedes y desconozco los detalles“.

Fuentes del grupo parlamentario socialista han quitado hierro a que su portavoz ignorara la celebración de ese encuentro: “No conoce todos los detalles de la agenda ni de lo que vaya a hacer Iglesias, no tenemos tutela sobre el líder de Podemos”, señalan.

El supuesto desconocimiento de la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados contrasta con la seguridad con que se ha referido a esa entrevista de Iglesias con los líderes golpistas Irene Montero. La portavoz de Podemos ha sido tajante: “Sí, el propio Pablo Iglesias había avanzado la visita y ha explicado que además piensa visitar a otros líderes independentistas como Oriol Junqueras”.