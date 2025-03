En un emotivo acto sobre el acoso escolar celebrado en un teatro de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado ha lanzado duras críticas contra la reciente Ley de Eficiencia aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y, en particular, impulsada por el actual ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Precisamente le interrogará como testigo en su despacho el 16 de abril por el caso Begoña Gómez. El magistrado no se ha andado con rodeos al calificar de «ilusión» las promesas incluidas en la norma publicada el pasado enero y que supuestamente tiene que entrar en vigor en las próximas semanas.

«Creo que es una ilusión. Una ilusión que es la de que en el mes de octubre se ponga en marcha una previsión legal de la Ley de Eficiencia que se publicó el 2 de enero en el BOE. Pero todos sabemos que el papel todo lo aguanta», ha afirmado Peinado sobre la Ley Bolaños ante un auditorio que escuchaba atentamente.

En unas charlas sobre el acoso escolar, tal como desvela OKDIARIO en exclusiva, el juez comentó brevemente la nueva ley del Ejecutivo de PSOE y Sumar que se carga los juzgados unipersonales y los sustituye por tribunales de instancia con tres jueces. Todo ello sin ampliar las plantillas y esperando que se desatasque la justicia. La incredulidad con aspectos como que se duplicarán todos los señalamientos es generalizado en la Justicia y Peinado no es ajeno a ello.

El juez ha mostrado su total escepticismo sobre el cumplimiento de los plazos previstos por la Ley Bolaños: «Estoy completamente convencido de que en octubre no se habrá hecho realidad nada de lo que dice la ley». Para respaldar su argumento, ha recordado que en 2010, cuando él trabajaba en el Ministerio de Justicia, «ya se hablaba de los tribunales de instancia» que ahora «han nacido sobre el papel varios años después, y ya veremos cuándo se ponen en práctica».

La justicia, un teatro

En su intervención, el juez que ha tomado declaración por primera vez en la historia a la mujer de un presidente español ha sorprendido a los asistentes al comparar la Administración de Justicia con una obra teatral: «La Administración de Justicia es otro teatro. No es menos teatro que el que se interpreta aquí», ha dicho refiriéndose al espacio donde se celebraba el acto.

«Lo que pasa es que tenemos la suerte o la desgracia de que no tenemos guión y cada día nos surge un presupuesto fáctico, una realidad a la que aplicar una norma», ha remachado.

El magistrado también desmitificó la labor de los jueces al afirmar que «hay personas que creen que los jueces tenemos la misión de hacer justicia. Lamentablemente no, tenemos la misión de aplicar la ley. Y a veces la ley es muy injusta y nosotros somos conscientes de ello, pero no podemos hacer justicia».

«No siempre podemos hacer lo que creemos que debemos hacer», ha confesado el magistrado, revelando la frustración que muchos profesionales de la Justicia experimentan diariamente. Peinado, lejos de la imagen distante que se suele atribuir a los jueces, mostró su lado más humano y autocrítico, reconociendo las limitaciones de un sistema que no siempre logra proteger a los más vulnerables.

En un giro inesperado, Peinado ha compartido su propia experiencia como víctima de acoso: «También he sido víctima de acoso y a lo mejor yo en su momento no lo sabía. Por suerte quizás lo superé porque a lo mejor dispongo y todavía me queda un poquito de fuerza, de voluntad para enfrentarme ante situaciones de conflicto». Esta confesión personal ha reforzado su mensaje sobre la importancia de desarrollar herramientas emocionales para afrontar situaciones difíciles.

«Castigo reparador»

«La salud democrática de la sociedad, de las familias, de los ciudadanos, exige que esta brutalidad no salga gratis, no quede impune», ha remachado el magistrado, subrayando que el castigo debe tener también un carácter reparador. Peinado insistió en que la impunidad es una forma de aceptación tácita del acoso y envía un mensaje equivocado a la sociedad.

El juez ha finalizado su intervención con un potente llamamiento a la responsabilidad colectiva: «No puede ser que se viva mejor en silencio, en el no te metas en líos, en esa indiferencia moral que es una gangrena de nuestra sociedad». Peinado ha apelado así a todos los presentes a romper con la cultura del silencio que, según él, es cómplice del sufrimiento de muchos menores que viven un infierno diario sin encontrar el apoyo necesario para salir de él.