Catalá advierte que no dejar gobernar a Feijóo sería tanto como «vender España a mini partidos»

La alcaldesa de Valencia la popular María José Catalá ha advertido este lunes que no dejar gobernar al ganador de las Elecciones Generales, el candidato del PP Alberto Núñez Feijóo, sería tanto como «vender España a mini partidos, a mini intereses y, sobre todo, a un gobierno Frankenstein que no interesa a los españoles». Por contra, Catalá ha agregado que permitir que Feijóo gobierne: «Es lo que han dicho los españoles» y que es generar «estabilidad y no un gobierno que va a estar vendido a pequeños intereses, a intereses minoritarios, pero muy radicales y peligrosos», en referencia al que el socialista Pedro Sánchez puede intentar construir con formaciones independentistas.

María José Catalá ha puesto en valor los resultados obtenidos por el Partido en la ciudad de Valencia, donde ella es la alcaldesa y donde los populares han estado 12 puntos por encima de los resultados de 2019, con 7.000 votos más que en los comicios del 28M y han vuelto a ser la fuerza política más votada, como en las Autonómicas y Municipales.

Pero el tema del día, en la Comunidad Valenciana y en toda España, más allá de los resultados en Valencia es si el PP conseguirá apurar sus opciones para que Alberto Núñez Feijóo forme gobierno tras los resultados que este domingo han arrojado las urnas.

Catalá se ha manifestado en la línea en que el presidente y líder del PP valenciano Carlos Mazón lo ha hecho ya este lunes en su perfil de twitter: «Ahora Núñez Feijóo debe ser presidente del Gobierno y nadie debe bloquear España», ha escrito Mazón.

Según ha explicado Catalá, «son muchas las voces de los ciudadanos, de las entidades, que piden que en este país gobierne la fuerza política más votada». Y ha mostrado su respaldo a la decisión de Feijóo para que intente una negociación que le pueda permitir conformar una mayoría de gobierno.

Catalá ha criticado la celebración de la noche electoral de Pedro Sánchez en Ferraz: «Me sorprendió ver al Partido Socialista como si hubiera ganado las elecciones», porque «yo nunca he celebrado una derrota como ellos celebraron la suya». Y ha agregado que celebrar una derrota «queda un poco esperpéntico. Pero yo ví celebrar derrotas», este domingo, en referencia, también, al PSOE de Ximo Puig.

La también secretaria general del PP valenciano ha añadido que tiene una «alegría contenida» porque el PP ha conseguido ser el partido más votado. Y ha insistido en que la gobernabilidad «es compleja, pero vamos a dar el paso», porque «los españoles han querido que demos el paso».