El domingo 28 de mayo es día de elecciones en España. Por un lado, 13 comunidades celebran elecciones autonómicas, pero también se van a celebrar elecciones municipales para elegir a los alcaldes de una nueva legislatura hasta el 2027. En esta ocasión nos centramos en Palma, con todos los candidatos para las elecciones municipales de Palma este 28M.

Candidatos elecciones municipales de Palma este 28M

Tras las elecciones de 2019 , el PSIB se convirtió en la primera fuerza de Palma, con José Hila como alcalde, quien repite como candidato para los comicios de este próximo 28 de mayo, junto al resto de nombres que ya se han dado a conocer.

Esta es la lista de candidatos para las elecciones a la alcaldía de Palma en las elecciones municipales 2023.

José Hila-PSIB

Como decimos, Hila es al actual alcalde de Palma y en el caso de ganar, revalidará como alcalde por tercera legislatura. La primera, la compartió con Toni Noguera, la segunda ha sido alcalde en solitario y esperar repetir de nuevo en esta próxima legislatura.

Jaime Martínez-PP

Tras los malos resultados de las anteriores elecciones, en las que llegaron a perder tres concejales, el PP presenta a Jaime Martínez como cabeza de lista con el objetivo de aumentar su presencia en el consistorio de Palma y sin tener que recurrir a pactos con otros partidos.

Fulgencio Coll-Vox

En las anteriores elecciones municipales Vox logró cuatro concejales, aunque todavía fueron pocos para poder tener una auténtica presencia en el consistorio de la ciudad. Este año espera mejorar ese éxito con la presencia, de nuevo, del Fulgencio Coll como candidato.

Eva Pomar-Ciudadanos

Eva Pomar que ya se presentó por Ciudadanos en 2019, y que logró mantener los mismos concejales que en 2015, es de nuevo cabeza de lista por la formación naranja en Palma, a pesar de que su situación no es del todo favorable. Su objetivo es conseguir una representación en la Cort, por mínima quien aunque tenga que pactar un posible gobierno con el PP.

Lucía Muñoz-Unidas Podemos

Lucía Muñoz es la cabeza de lista que ha elegido Unidas Podemos en Palma, tomando el relevo de Alberto Jarabo. Su situación no es muy buena, pero el objetivo más claro es el de conseguir representación y en ese caso, ayudar a hacer a José Hila de nuevo alcalde de Palma.

Neus Truyol- Més per Palma

Tras la salida del ex alcalde Antoni Noguera, Més per Palma renueva su lista con Neus Truyol junto a Miquel Àngel Contreras, para intentar mejorar los últimos resultados que no les fueron demasiado favorables tras perder la alcaldía.