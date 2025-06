Horarios de la Selectividad 2025 en Castilla-La Mancha: a qué hora y dónde son los exámenes

La cuenta atrás para la Selectividad 2025 en Castilla-La Mancha ya ha comenzado, y con ella, los nervios de los estudiantes de segundo de Bachillerato que se van a examinar, así como la necesidad de tener toda la información bien clara y organizada. Saber exactamente cuándo y dónde se celebran los exámenes no solo permite planificarse mejor, sino que ayuda a reducir la ansiedad que acompaña a estos días tan importantes. Por eso, en este artículo te explicamos, de forma clara y ordenada, todos los detalles sobre las fechas, los horarios y las sedes.

La convocatoria ordinaria se celebrará los días 3, 4 y 5 de junio de 2025 en distintos puntos de la región, mientras que la extraordinaria está prevista para el 30 de junio, el 1 y el 2 de julio. Como cada año, los estudiantes deberán acudir a las sedes asignadas por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que se reparten en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Todo está ya organizado para que este proceso, clave para el acceso a la universidad, transcurra de la forma más fluida posible.

Además de las fechas de los exámenes, también es fundamental tener presentes los plazos de matrícula, las horas exactas de cada prueba y los procedimientos posteriores: desde la publicación de notas hasta la revisión o consulta de exámenes. A continuación, te lo detallamos todo para que no se te escape ningún paso.

Selectividad 2025 en Castilla-La Mancha

Las pruebas se realizarán, como hemos dicho, del 3 al 5 de junio, y los resultados estarán disponibles a partir del 11 de junio, a las 19:00 horas, tanto en la aplicación web oficial como por correo electrónico para quienes hayan creado cuenta en el sistema.

Si tras conocer las notas algún estudiante no está conforme, podrá solicitar la revisión entre el 12 y el 16 de junio, también a través de la aplicación. El resultado de dicha revisión se publicará el día 17 a las 19:00 horas. Además, si se desea ver el examen reclamado, habrá que pedirlo del 18 al 23 de junio, y la cita será el 25 de junio a las 09:30 horas en la sede del Tribunal Único, ubicada en Ciudad Real.

Por otro lado, la tarjeta de calificaciones podrá descargarse desde el 12 de junio y estará disponible hasta el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero de 2026, esta se gestionará a través de la sede electrónica.

Horarios de los exámenes de Selectividad en Castilla-La Mancha

Conozcamos ahora todos los horarios de la Selectividad en Castilla-La Mancha, para cada uno de los días de la convocatoria ordinaria:

Martes 3 de junio

08:30 horas: Llamamiento general (solo para el primer día).

Llamamiento general (solo para el primer día). 09:30 horas : Lengua Castellana y Literatura II.

: Lengua Castellana y Literatura II. 11:45 horas: Inglés II.

Inglés II. 16:00 horas : Francés II, Alemán II, Italiano II, Movimientos culturales y artísticos, Fundamentos artísticos, Geología y Ciencias Ambientales.

: Francés II, Alemán II, Italiano II, Movimientos culturales y artísticos, Fundamentos artísticos, Geología y Ciencias Ambientales. 18:15 horas: Física, Geografía, Diseño, Literatura dramática.

Miércoles 4 de junio

09:00 horas: Matemáticas II, Latín II, Dibujo Artístico II, Artes Escénicas II, Ciencias Generales.

Matemáticas II, Latín II, Dibujo Artístico II, Artes Escénicas II, Ciencias Generales. 11:15 horas : Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Tecnología e Ingeniería II, Análisis Musical II.

: Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Tecnología e Ingeniería II, Análisis Musical II. 16:00 horas : Historia de España.

: Historia de España. 18:15 horas: Historia de la Filosofía.

Jueves 5 de junio

09:00 horas: Química, Historia del Arte II, Historia de la música y de la danza, Dibujo técnico aplicado a las artes plásticas y diseño II.

Química, Historia del Arte II, Historia de la música y de la danza, Dibujo técnico aplicado a las artes plásticas y diseño II. 11:15 horas : Dibujo Técnico II, Griego II, Técnicas de expresión gráfico-plástica, Coro y técnica vocal II.

: Dibujo Técnico II, Griego II, Técnicas de expresión gráfico-plástica, Coro y técnica vocal II. 13:30 horas: Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II.

Qué hacer en caso de coincidencias o fase voluntaria

Uno de los miedos más comunes entre el alumnado es que les coincidan dos exámenes en el mismo horario. Si ese es tu caso, tranquilo: el protocolo prevé esta situación. Se realizará primero una de las dos pruebas, y después, tras un descanso de 30 minutos, la otra. De esta forma, se garantiza que ningún estudiante pierda la oportunidad de examinarse de todas las materias previstas.

Si sólo te presentas a la fase de admisión (voluntaria), basta con que acudas a la hora señalada para la asignatura elegida. No es necesario acudir al llamamiento del primer día si no vas a realizar las troncales. Y si te presentas a varias materias voluntarias, recuerda comprobar que no se solapan en horario.

¿Dónde se hacen los exámenes?

Las pruebas de acceso a la universidad en Castilla-La Mancha se celebrarán en las sedes que la UCLM ha habilitado en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. La asignación a una sede concreta depende del instituto donde hayas cursado el Bachillerato. Aunque ya se ha publicado un documento en PDF donde se detalla qué sede corresponde a cada centro, conviene estar atentos por si se produjera alguna modificación antes de que arranque la Selectividad.

En general, las sedes suelen estar ubicadas en campus universitarios, institutos o edificios administrativos de fácil acceso. Si no estás seguro de dónde te corresponde examinarte, pregunta directamente en tu centro educativo o revisa la web oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde se actualizará cualquier cambio.