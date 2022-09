Cómo se escribe vacilón o vacilon

Si estás aprendiendo el lenguaje castellano seguramente has descubierto que tiene muchas particularidades: a veces acentuamos las palabras otras no, unas veces debemos poner “h” o quizás confundimos la “b” con la “v”. Todo esto es muy común, también que aparezcan muchas otras preguntas, como en este caso en que uno de estos términos está acentuado y el otro no: “vacilón” o “vacilon”.

Para descubrir la palabra correcta es importante tener presente la regla ortográfica de acentuación, conocer el significado de las palabras y siempre será muy productivo el dedicar espacios a la lectura.

Una palabra mal escrita puede cambiar el significado de un texto. Por esta razón es importante atender al análisis conceptual, a los ejemplos, a la normativa ortográfica y verás que el proceso es mucho más sencillo de lo que pensabas. De esta forma podrás resolver esta pregunta, ya que solo una de estas palabras está correctamente escrita, la otra se trata de un error ortográfico.

Se debe escribir vacilón

El vocablo “vacilón” se debe escribir con acento, de acuerdo a las reglas de acentuación. Se trata de una palabra aguda, ya que está acentuada en la última sílaba, llevando acento ortográfico porque termina en “n”. Recordemos que las palabras agudas se acentúan en la última sílaba cuando terminan en “n”, “s” o “vocal”.

Ten en cuenta el significado preciso de este adjetivo que te ayudará a evitar errores en la escritura.

Significado y ejemplos de “vacilón”

Pasaremos a analizar el significado de este término con algunos ejemplos de su uso.

Vacilón gramaticalmente es un adjetivo masculino que se utiliza para definir a una persona arrogante. Las personas vacilonas suelen pensar que son mejores que los demás, y por su posición se sienten superiores al mundo que los rodea. Esto las lleva a ser cínicas y se dirigen a ellas, como si no merecieran la pena compartir nada con ellas.

Ejemplos según su uso, de vacilón

Si conoces las normas no fallarás, escribirás correctamente este adjetivo sin duda alguna. Para poder entender mejor el uso de este adjetivo que tiene un uso muy concreto. Se refiere a una persona que es guasón o aficionado a hablar en broma. Toma nota de estos ejemplos y mira bien como usar vacilón en cada texto.

Alberto es un vacilón, nunca sabes si está hablando en serio o en broma, parece una persona totalmente inmadura y eso le acabará perjudicando.

Estar viviendo con un vacilón como Pedro significa que cada cierto tiempo puede hacer que te sientas mal con una de sus bromas, le encanta grabarlo todo y subirlo a las redes sociales.

Es el típico vacilón de la clase, de no cambiar tendrán que habar con sus padres, está perjudicando a los demás que quieren aprender y no estar pendientes de sus bromas.

Con estas definiciones y ejemplos sabremos en todo momento cuando usar vacilón correctamente. No podemos volver a tener una duda tan común como ésta, miré leva tilde en la última sílaba.