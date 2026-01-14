Cómo se escribe sofocar o zofocar
Se escribe sofocar o zofocar es una pregunta o duda que podemos hacernos en más de una ocasión, la ‘s’ y la ‘z’ son consonantes con un parecido.
¿Se escribe zoquete o soquete?
¿Se escribe saber o zaber?
¿Se escribe pasara o pazara?
Se escribe sofocar o zofocar es una pregunta o duda que podemos hacernos en más de una ocasión, la ‘s’ y la ‘z’ son consonantes con un parecido razonable. La realidad es que hay una palabra correcta y la otra incorrecta, dependiendo de nuestro texto. Para poder saberlo con total certeza vamos a descubrir el significado de sofocar solo de esta manera conseguiremos evitar algunos errores a la hora de escribir. Toma nota del verbo correcto y de su definición.
Etimología y origen
Sobre el verbo sofocar encontramos su origen en la curiosa palabra latina suffocāre, un término que nos parece difícil hoy, pero que se usaba para hablar de ahogar, asfixiar o cortar la respiración. Con el paso del tiempo, el término tomó otra forma más moderna hasta llegar al español actual. Sin embargo, tanto su significado principal como la letra s al inicio. Saber de dónde vienen las palabras no solo resulta curioso, sino que muchas veces ayuda a recordar cómo se escriben correctamente.
En nuestra forma diaria de hablar, la angustiosa palabra sofocar aparece en distintos contextos. De forma más literal, lo podemos emplear para referirnos al hecho de impedir la respiración. Úsalo sin miedo y de manera figurada para expresar la idea de frenar, reprimir o apagar algo. Anímate a decirlo para describir si padeces una sensación de calor extremo o de falta de aire.
Zofocar no existe
Por otro lado, zofocar no es una palabra válida. No aparece en el diccionario ni está recogido por las normas ortográficas del español. Se trata simplemente de un error que surge por la pronunciación. En gran parte del mundo hispanohablante, la sy la z suena igual, lo que hace que, al escribir, algunas personas duden si no tienen claro cómo va la palabra. Para evitar este tipo de errores, puede ser útil fijarse en las palabras relacionadas. De sofocar salen términos como sofocante, sofocación y sofocado, todos escritos con s. Algo parecido ocurre con otros verbos que expresan presión o intensidad, como saturar, sumergir o suspender. Cuando se intenta escribirlos con z, suelen versos raros, y esa sensación puede servir como aviso de que la grafía no es la correcta.
Ejemplos según definición
Es un verbo que tiene algunas peculiaridades que debemos conocer, empezando por una definición en concreto.
- Ahogar, impedir la respiración a alguien. Estaba sofocado, no podía respirar por el calor, tuvo que salir de la habitación y lavarse un poco la cara, lo vi realmente muy agobiado y desconcertado.
- Apagar, oprimir, dominar, extinguir algo. Sofocaron la reunión nada más salir de la sala, no les interesaba alimentar una serie de personas enfadadas, sabían muy bien lo que necesitaban para pararlos.
- Acosar, importunar demasiado a alguien. Le sofocaba por vicio, no le gustaba que tuviera tanto protagonismo en la empresa, cada vez que se hacia una reunión iba directamente a por él.
- Avergonzar, abochornar, poner colorado a alguien con insultos o de otra manera. Se sofocó cuando el apareció en su casa, estaba totalmente enamorado de ella, quería hacerle inmensamente feliz.
En resumen, la manera correcta de escribir esta palabra es sofocar, siempre con s, ya sea en sentido literal o figurado. Escribir zofocar es un fallo ortográfico común, pero fácil de corregir si se presta un poco de atención. Recordar su origen y sus palabras derivadas puede ayudarle a escribir con más confianza y evitar errores sencillos en el día a día.
Temas:
- Ortografía