¿Cómo se escribe halagar o alagar?

La H es una letra que puede causar problemas por ser considerada muda. Si se trata de escribir una palabra con la pronunciación de guía podemos omitir o incluso ponerla innecesariamente. Esto puede causar que se escriba una palabra inexistente o una con un significado distinto al que se busca. Esto último puede suceder con halagar y alagar, ya que ambas son palabras correctas, pero con ortografía y significados distintos.

Estas dos palabras se pronuncian exactamente igual, lo que quiere decir que son homófonas. Esto puede hacer que sea complicado diferenciarlas, por eso es importante aprender el significado de cada una y ayudarse con la ortografía y el contexto para este fin.

El significado de halagar

Halagar es un verbo en infinitivo, es decir que no está conjugado en ninguna forma, tiempo, persona, voz, etc. Significa alabar o elogiar a alguien, a veces de forma exagerada, interesada y/o para satisfacer el orgullo o vanidad de otra persona. Se puede hacer con palabras, muestras de afecto u otras acciones que resulten del agrado del objetivo del halago.

Todas las conjugaciones y formas de este verbo se escriben con H. Viene del árabe hispano halak que significa tratar con suavidad. A su vez esta puede venir del árabe halalla que es animar o gritar y el hebreo halak que significa alabar. Un ejemplo de uso puede ser: hay que halagar al jefe para que nos deje salir temprano.

Se escribe halagar

Halagar es un verbo que se escribe siempre con ‘h’. No ponerla es un error y lo solemos hacer porque se trata de una letra que no se pronuncia. Para saber si empieza por esta letra debemos conocer perfectamente su significado. Este verbo es uno de los más utilizados y tiene una serie de elementos que nos permiten identificarlo a simple vista. Toma nota de cada definición con su ejemplo, de esta manera no volverás a equivocarte.

Dar a alguien muestras de afecto o rendimiento con palabras o acciones que puedan serle gratas. Le gusta que le halaguen delante de la gente, es una persona que realmente tiene el don de la palabra y consigue todo lo que se propone.

Dar motivo de satisfacción o envanecimiento. Halagar es algo que siempre da buena publicidad, saber hacerlo puede tener consecuencias inesperadas.

Adular o decir a alguien interesadamente cosas que le agraden. Le están halagando un poco y eso siempre le ha gustado, adular a sus parejas es una de sus especialidades.

Agradar, deleitar. Deja que te halaguen estas fiestas, será el momento perfecto para poder recoger todo lo que has hecho durante estos años por ellos, te mereces un premio.

El uso de alagar

Alagar puede ser menos conocido que halagar, pero también tiene significado. Según el diccionario de la Real Academia Española, alagar significa llenar de lagos y charcos un terreno o superficie. También es un verbo en infinitivo

Está formada con el prefijo a-, que se usa para crear verbos a partir de sustantivos como lago en este caso y significa hacer o formar. Una forma de usarla es: la intensa lluvia va a alagar la calle.

Con esta definición del verbo y las frases no podemos fallar, escribiremos correctamente halagar con ‘h’ en todas sus formas verbales. El éxito estará asegurado si seguimos estas normas.