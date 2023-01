Cómo se escribe basura o vasura

Las palabras basura y vasura se escriben de distinta manera, aunque se pronuncian igual. Para poder entender la importancia de una ‘v’ o una ‘b’ debemos tener en cuenta el significado de estas palabras. No tener clara la letra por la que empiezan las palabras nos puede cambiar por completo el significado de la frase. Toma nota de cada una de las definiciones con algunos ejemplos y verás como el resultado final de este proceso es mucho más sencillo de lo que pensabas, solo una de estas palabras es correcta.

¿Alguna vez te has preguntado cómo se escribe la palabra “basura” o “vasura”? Esta palabra es una palabra común en el lenguaje coloquial, pero no todos saben cómo debe ser escrita correctamente. La palabra “basura” es una palabra polisémica que significa cualquier cosa que es desechable, inútil o no deseado. Se trata de un vocablo común en la mayoría de los idiomas, incluido el español.

Esta palabra se escribe con la letra “b”, y se pronuncia como “ba-soo-rah”. Además es invariable, lo que significa que no se cambia de acuerdo a la cantidad de objetos a los que se refiere. Por otro lado, la palabra “vasura” es una palabra coloquial que también se usa para describir el desecho o basura. Esta palabra se usa principalmente en Hispanoamérica y se escribe con la letra “v”. Se pronuncia como “vah-soo-rah”. Al igual que la palabra “basura”, la palabra “vasura” es invariable.

Se escribe basura

La forma correcta de escribir esta palabra, basura, es con ‘b’ de otra manera no tendrá ningún significado, estaremos cometiendo un error a la hora de escribir. Este sustantivo tiene un uso muy concreto que se emplea directamente en frases como las que vamos a mostrar en estos ejemplos, de esta manera podremos entender mejor su significado y manera de escribirse directamente.

Suciedad, cosa que ensucia. Hay mucha basura acumulada en la cocina del piso que hemos comprado, se notaba que no la usaban mucho.

Residuos desechados y otros desperdicios. Tendrás que salir a sacar la basura antes de que sea tarde.

Lugar donde se tiran residuos y desperdicios. En ese lugar la basura está empezando a ser preocupante.

Estiércol de las caballerías. Sacó la basura de los caballos.

Cosa repugnante o despreciable. Esta persona es basura, lo que ha hecho no tiene nombre.

En aposición para indicar que lo designado por el sustantivo al que se pospone es de muy baja calidad. Comida, contrato, bonos basura. La comida basura es muy mala para la salud.

De esta manera sabremos perfectamente escribir basura con ‘b’ y no volveremos a cometer el mismo error. Estaremos aprendiendo una palabra y evitando cometer un error ortográfico que puede ser demasiado recurrente, el éxito estará asegurado.