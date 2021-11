Cuando viajamos al Reino Unido una de las cosas que más llaman la atención es que son extremadamente educados. Esto es real, ya que dan gracias en todo momento. Por lo que se debe responder de la misma forma, y por lo tanto tendréis que ser muy agradecidos. De acuerdo al contexto tienen diferentes expresiones para decir gracias en inglés. Como sabemos que thanks o thank you sirven para la mayoría de las situaciones, sean formales o informales, pero existen muchas otras expresiones con las cuales también podemos demostrar nuestro agradecimiento.

Dar las gracias en inglés de manera informal

Empezaremos con algunas formas coloquiales de decir thank you, de las que podréis escuchar todos los días.

Cheers!

Seguramente esta es una de las formas más usadas para dar las gracias y también para brindar. Se usa mucho en el Reino Unido y con exclamación, para darle más energía.

“You can leave now, I will finish cleaning the tables”, said Katy. “Cheers!” John replied.

You didn’t have to do that

Significa literalmente “no tenías que hacerlo” y lo usamos para agradecer a alguien cuando han hecho algo que no nos esperábamos o cuando superan nuestras expectativas. Se puede utilizar tanto en situaciones formales, como también informales.

Oh! Thanks for cleaning my dishes too; you didn’t have to do that.

You’re the best

“¡Eres lo mejor!”, como decía Tina Turner en su canción. You’re the best su usa para demostrar nuestro aprecio hacia la persona que nos ha hecho un favor.

Thanks for the free tickets, you’re the best!

You’re a star/angel

Esta expresión muestra nuestro aprecio por la persona, al igual que la expresión anterior.

This seats are awesome, you’re a star!

I owe you one

“Te debo una”, es una buena forma de dar las gracias por un favor, ahora lo tendrás que devolver.

Thanks for lending me the money, I owe you one!

Dar las gracias en inglés, de manera formal

Aparte de las nombradas anteriormente, también hay formas de dar las gracias en inglés de forma más formal.