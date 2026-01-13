La grave crisis de acceso a la vivienda en España y la falta de soluciones eficaces por parte del Gobierno de Pedro Sánchez han provocado alianzas que parecían imposibles. Ahora la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha pedido a Vox su apoyo para copiar a Donald Trump y prohibir a las empresas y fondos de inversión comprar viviendas en nuestro país.

Este martes el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha anunciado que el grupo volverá a llevar a la Cámara Baja dicha proposición de ley similar a la idea anunciada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos. Lo harán ahora, según explican, para aprovechar el respaldo de los de Santiago Abascal.

«Ahora que Vox está a favor y que Feijóo no tiene posición más allá de lo que diga Trump, hoy les puedo decir que ya hemos registrado la proposición de ley para que en España empresas, corporaciones y sociedades no puedan continuar comprando y acaparando viviendas disparando el precio del alquiler», comunicaba Ibáñez esta misma mañana.

Cabe recordar que Sumar llevó esta proposición de ley al Pleno de la Cámara en noviembre de 2025, pero el texto no se admitió a trámite al ser rechazada por PP, Vox y Junts y después de que el PSOE se abstuviera.

Parecía impensable por aquel entonces pensar que los de Yolanda Díaz esperarían a contar con el aplauso de su antagonista parlamentario para trasladar a España los pasos de Trump: «Ahora es una medida aplaudida por los de Santiago Abascal», han reconocido.

Sánchez se queda solo

Sus políticas no pueden estar más alejadas, pero si algo une cada día más a los distintos grupos parlamentarios es su rechazo a la inacción en materia de Vivienda del partido socialista.

Hace tan solo unos días el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, replicó en X el lema publicado por Trump «son las persona quienes viven en las casas y no las corporaciones» para valorarlo positivamente. Al mismo tiempo, los diferentes grupos integrados en Sumar celebraban -por primera vez- un anuncio del presidente estadounidense.

«Tremendo podemita disfrazado, horrendo falangista, que dirían nuestros adoradores cipayos de la libertad de no tener nada», ironizaba Quero en sus redes sociales. Al hilo de esta reacción, Alberto Ibáñez, quiso recordar su propuesta intentando seducir a los de Vox para unir fuerzas y llevarla a cabo.

Durante el debate de la iniciativa, Hernández Quero esgrimió que existían diferencias entre ambas medidas y que la propuesta impulsada por Sumar implicaría «el fin» del parque inmobiliario porque las cláusulas que imponía supondría «de facto» acabar con la inversión en el sector.

Dos propuestas ¿diferentes?

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha incidido este martes en que a pesar de ver bien la idea del presidente de Estados Unidos, desde Vox descartan apoyar a los de Díaz porque consideran que su proposición de ley es «muy diferente» a la de Trump.

«La semejanza en la literalidad de las propuestas no significa una identidad en el contenido. Y es evidente que estamos hablando de dos propuestas que en el fondo yo creo que son bastante diferentes», ha argumentado Millán.

A renglón seguido, Millán ha apostillado que le parece bien la propuesta de Trump, pero ha señalado que Sumar defiende una Ley de Vivienda que, en su opinión, ha contribuido al «mayor encarecimiento del alquiler» en ciudades como Barcelona al topar los precios.

Pese a las diferencias palpables entre ambos polos políticos, ¿existiría la posibilidad de abrir una inesperada ventana de negociación y alinearse para restringir a empresas y fondos la adquisición de viviendas en España?