Vuelven las temidas cartas del miedo de Hacienda: ya hay fecha para su llegada

El pasado lunes 1 de julio terminó la campaña de la renta de 2023 y a partir de esta fecha Hacienda se pone manos a la obra para notificar una posible sanción a las personas que no han hecho la declaración a tiempo. Es lo que se denomina como las «cartas del miedo» en las que la Administración pone en conocimiento de los ciudadanos que procederá a sancionar por no cumplir con los plazos estipulados. Consulta todo lo que debe saber sobre las sanciones de la Seguridad Social a las personas que no presenten el IRPF a tiempo.

La campaña de la renta 2023 que arrancó el 1 de abril, finalizó el pasado lunes 1 de julio. El domingo 30 de junio fue el último día para presentar la declaración de la renta para los más rezagados que, como suele ser habitual en muchas ocasiones, esperan a los últimos días para presentar ante la Administración su ejercicio fiscal del pasado año. Con la finalización de la campaña comienza otra práctica: el aviso de Hacienda a las personas que no han cumplido con sus obligaciones a través de las llamadas «cartas del miedo».

Estas cartas llegarán a partir del mes de julio a los ciudadanos que no hayan presentado a tiempo la declaración de la renta o que hayan cometido errores en la confección de la misma relacionados con el número de cuenta, por ejemplo. Esto suele ocurrir con las personas a las que la renta les sale a pagar, es decir, que han tenido un resultado positivo en el borrador. Los contribuyentes que durante el pasado año pagaron más de lo que debían a Hacienda sólo tienen que esperar a que la Agencia Tributaria se ponga al día con los pagos, que suele ser desde 20 días después a seis meses.

Así son las sanciones de Hacienda

Las personas que no han presentado la declaración a tiempo o han cometido errores recibirán en los próximos días una notificación de Hacienda en la que hará constar el tipo de problema, que se acrecentará en el caso de que la renta salga a pagar. Ante esta situación, a partir del mes de julio comienzan a correr unos intereses que aumentarán la deuda del ciudadano con la Agencia Tributaria. Por ello lo más recomendable es cumplir con las obligaciones tributarias lo más rápido posible aunque Hacienda no haya notificado.

De esta manera, en caso de que presentar la declaración en el mes de julio se pagará un interés del 1% más otro 1% por el mes completo. En el caso de dejarlo para el mes de agosto la sanción será de un 2% del total de la cantidad que se debe pagar a la Administración. En caso de que sucedan los meses y no se cumplan con las obligación este interés irá subiendo conforme pasan los meses y a esto habrá que añadirle otros intereses de demora.

Si Hacienda ha notificado a través de un requerimiento, que es lo que se denominan las cartas del miedo, la penalización será de una cantidad que oscilará entre el 50% y el 150% de la deuda total. Esta cantidad a pagar puede aumentar en caso de que el contribuyente sea reincidente en este tipo de casos o si Hacienda entiende que ha sufrido un perjuicio económico.

También tendrán que pagar un pequeña penalización las personas que hayan realizado la declaración de la renta en la fecha establecida pero que no hayan abonado la cantidad por un error administrativo, como por ejemplo especificar mal el número de la cuenta bancaria. En este caso el recargo sería del 5% y si antes ha habido un requerimiento de Hacienda se puede ir hasta el 20%.

De aquí tiene que quedar claro que siempre que hay un requerimiento por parte de Hacienda, las sanciones serán mayores. Así que los más recomendable es intentar subsanar el posible error antes de que la Agencia Tributaria entre en escena. La Administración tiene hasta cuatro años para intentar subsanar los errores de una declaración de la renta fallida, así que se pone una fecha de plazo de hasta 2028 para poder mandar un requerimiento, la carta del miedo, para poder imponer una sanción en caso de un error o no pago de la declaración de la renta.

Las personas que deseen presentar la declaración de la renta fuera de plazo puedes hacerlo a través de internet o mediante carta de pago a través de los canales oficiales. Si te sale a pagar, el ejercicio sólo se considerará presentado en el momento que se realiza el cargo.