Confirmado el plazo: lo que va a tardar Hacienda en pagarte la declaración de la renta

El pasado lunes 1 de julio finalizó la campaña para la declaración de la renta 2023 y muchos contribuyentes tendrán que recibir un dinero extra después de haber pagado más de lo que tocaba en el ejercicio fiscal del pasado año. Hacienda tiene como máximo hasta final de año para devolver el dinero a los ciudadanos y estipula unos plazo para hacer efectivo el ingreso a las personas que les haya salido a devolver la declaración de la renta. La Agencia Tributaria tiene que cumplir con su obligación antes de 2025, si no tendrá que abonar unos intereses.

Millones de contribuyentes de España ya saben si finalmente tendrán que pagar o recibir dinero tras haber presentado la declaración de la renta del pasado año 2025. Este 1 de julio ha finalizado el plazo para presentar la declaración de la renta abierto el pasado 1 de abril y un gran número de la población española ya conoce si tendrá que abonar una cantidad a Hacienda o será el fisco el que haga un ingreso durante los próximos meses después de haber pagado más de lo que tocaba.

Si el resultado de la declaración de la renta es positivo quiere decir que te ha salido a pagar ya que Hacienda te ha retenido menos dinero del que debería. De esta forma, tendrás que hacer un pago, que se puede fraccionar en dos ocasiones, según el plazo establecido por la administración. En caso de escoger un único pago, éste se tendría que realizar conforme se presente la declaración de la renta. Muchos contribuyentes suelen esperar al 1 de julio para presentar el ejercicio y hacer el pago.

Muchos contribuyentes tienen que pagar a Hacienda tras el ejercicio fiscal y otros reciben un dinero después de haber contribuido más de lo que tocaba durante el año. Esto sucede cuando sale un número negativo en la declaración de la renta y quiere decir que sale a devolver. Ante esta situación, Hacienda tiene hasta final de año para ponerse al día con el pago. Si llega el próximo mes de enero y no se ha puesto al día tendrá que pagar intereses.

El plazo de Hacienda para pagar la declaración de la renta

¿Cuándo paga Hacienda si sale la declaración de la renta a devolver? Esta es la pregunta del millón para los contribuyentes que esperan un dinero extra en los próximos meses. La Agencia Tributaria tiene un plazo para ingresar el dinero de la declaración y suele comenzar días después de que el contribuyente haya confirmado el borrador de la declaración. Por ello también tiene mucha importancia la fecha en la que se ha hecho la declaración de la renta.

Hacienda comienza a devolver el dinero a los contribuyentes unos días después de que comience la campaña de la declaración de la renta (el 1 de abril) y se fija un plazo medio de 30 días para proceder a la devolución del dinero a los contribuyentes que les haya salido la declaración a devolver. Esto es lo normal pero también hay ocasiones en las que puede reclamar una información complementaria que puede retrasar el ingreso correspondiente.

¿Hasta cuándo tiene Hacienda para pagar la renta?

Hacienda tiene para pagar la declaración de la renta hasta el próximo 31 de diciembre de 2024. Lo normal es que en las fechas cercanas a la Navidad la Agencia de Tributaria se ponga al día con las personas que, o han presentado su declaración más tarde o han tenido que presentar una documentación esta para verificar.

En caso de que la Administración no se ponga al día con el contribuyente con el inicio del nuevo año 2025, éstos tendrán la opción de reclamar unos intereses que se tendrán que añadir a la cantidad a devolver. Esta especie de ‘sanción’ que se impone la Agencia Tributaria suele ser de un interés de alrededor de un 4%. Según informa Hacienda en su página web oficial, en el interés de demora «se aplica a los días transcurridos de cada año y comprendidos en el período de demora el tipo de interés de demora vigente en cada uno de ellos».

Aún así esta no es una práctica muy habitual. Lo normal es que la devolución del dinero se realice en los seis meses posteriores a la declaración de la renta. Para evitar estos retrasos lo más recomendables es que, en caso de que el borrador salga a devolver, presentarla en los primeros días de abril, cuando, como suele ser habitual cada año, se abra la campaña de la declaración de la renta. Éste es uno de los mejores métodos para disponer de forma rápida el dinero que has pagado de más en el pasado ejercicio fiscal y que no te vendrá mal para las vacaciones.