Las VTCs, a OKDIARIO: «El Gobierno explora resquicios legales para beneficiar al taxi»

El Gobierno vuelve a la carga contra el sector del Vehículo de Transporte con Conductor (VTC): según han comunicado las patronales mayoritarias entre estos conductores, FENEVAL y UNAUTO, el Ejecutivo se reunió este jueves con los representantes del taxi de cara a «explorar resquicios legales» que puedan beneficiar este sector.

Jose Manuel Berzal Andrade, presidente ejecutivo nacional en UNAUTO VTC, ha afirmado, en conversación con OKDIARIO: «Tenemos serias dudas de que el actual Gobierno cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Tememos que esté trabajando a nuestra espalda, en connivencia con el sector del taxi para poner encima de la mesa, a través de un decreto ley ,exigencias que contravengan el tenor literal de la sentencia de Europa. De este Gobierno lo único que hemos aprendido y podemos tener claro es que, si algo no le interesa, no lo cumple». En opinión de Andrade, resulta contradictorio que el actual presidente del Gobierno español asuma ahora la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea y no se quiera cumplir con una sentencia europea.

El 1/30, tumbado

La semana pasada, el TJUE tumbó mediante un fallo judicial la restricción que prohíbe que haya más de un vehículo VTC por cada 30 taxis, así como legislación más restrictiva contra este sector que emanaba de la Generalidad de Cataluña.

Berzal argumenta que «las regulaciones de movilidad no pueden estar destinadas a proteger la viabilidad económica del sector del taxi. Este Gobierno estigmatiza las VTC». Asimismo, el representante de UNAUTO VTC exige que el Gobierno de la Nación se reúna también con el sector VTC: «Somos los afectados por esta sentencia». “Somos conscientes de que han tenido reuniones con el taxi para explorar algún resquicio legal y en su caso para hacer algún decreto ley que perjudique a la VTC”.

Durante las huelgas de los transportistas del pasado año la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, no dudó en reunirse con la parte afectada: los camioneros. Eran sus únicos interlocutores. Sin embargo, esta vez, no se aplica la misma vara de medir, de lo cual se queja UNAUTO.

Berzal insiste en una idea: el propósito de estas patronales no es perjudicar al taxi, sino favorecer la libertad de elección de los consumidores: «Buscamos un espacio lógico y de convivencia y que se optimice el sector, no masificar las ciudades de vehículos». «Queremos reglas del juego que permitan armonizar necesidades reales de movilidad en España». Apunta también que un Gobierno en funciones debería ser más prudente a la hora de tomar este tipo de decisiones.

Madrid y Andalucía invitan al optimismo

Ante un hipotético Gobierno del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, Berzal es optimista: las legislaciones que existen en Andalucía y en la Comunidad de Madrid para este sector son notablemente más beneficiosas que las de otras regiones en España, especialmente más que en Cataluña: «Se trataría con más sentido común y con más rigor esta situación».

Por su parte, Ignacio Manzano, vicepresidente de FENEVAL, ha manifestado: “Ante la enésima amenaza del sector del taxi de bloquear el país, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está

desoyendo expresamente la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que establece muy claramente que los tiempos de las regulaciones para proteger al taxi se han terminado».