Vodafone tiene una noticia muy importante para sus clientes: un cambio que te va a afectar

Vodafone ha prolongado su asociación con Warner Bros. Discovery hasta diciembre de 2026. De este modo, los usuarios de Vodafone TV mantendrán su acceso a HBO Max. Asimismo, a partir de la primavera de 2024, podrán disfrutar de manera inmediata de Max, el nuevo servicio de streaming resultante de la fusión entre HBO Max y Discovery+. En un futuro cercano, este renovado servicio, Max, tomará el lugar de HBO Max en España, ofreciendo a los usuarios una experiencia de entretenimiento actualizada y expandida.

Renovación del acuerdo de Vodafone y Warner Bros

El reciente acuerdo entre Vodafone y Warner Bros no incluye cláusulas de exclusividad, lo que permitirá a otras compañías telefónicas negociar con Warner Bros para integrar Max en sus ofertas televisivas. Esta apertura significa que tanto Movistar como Orange podrían añadir esta plataforma a su catálogo.

Hasta ahora, HBO Max estaba disponible exclusivamente a través de Vodafone TV, otorgando a la plataforma de streaming una posición destacada en su oferta. No obstante, esta renovación no establece exclusividad y pone fin a ocho años de un acuerdo exclusivo.

En cuanto a la transición de HBO Max a Max, se espera que ocurra en la primavera de 2024. Esta nueva plataforma, ya activa en Estados Unidos como reemplazo de HBO Max, combinará los catálogos de HBO Max y Discovery+, presentando contenido icónico como ‘Juego de Tronos’, ‘The Big Bang Theory’ y las películas de Harry Potter. Sin embargo, su mayor atractivo radica en que será el escenario principal para los futuros estrenos de ambas compañías, incluyendo la esperada serie de Harry Potter.

Actualmente, HBO Max forma parte de los paquetes de Vodafone TV, como Seriesfans, Serielovers, y en las modalidades convergentes como Vodafone One Ilimitada Dúo Series y Vodafone One Hogar Ilimitable. También está disponible en la tarifa exclusivamente móvil Ilimitada Max con HBO Max.

Estos paquetes ofrecen acceso a una amplia variedad de canales de la operadora. En concreto, existen dos niveles: Seriesfans, que incluye HBO Max y series de FOXNOW, AXN Now, Warner TV Now, COSMO ON, entre otros; y Serieslovers, que engloba todo lo de Seriesfans y, además, Prime Video.

Nueva tarifa por 50 euros al mes

Por otro lado, Vodafone ha lanzado una nueva oferta que estará disponible únicamente para contrataciones realizadas hasta el 31 de enero. Esta tarifa incluye servicios de fibra, telefonía fija, móvil y la posibilidad de seleccionar un pack de Vodafone TV, todo por un coste mensual de 50 euros. Además, como promoción especial de Navidad, al contratar esta oferta, los clientes se llevan un móvil o una tablet de la marca Xiaomi.

La nueva oferta de Vodafone incluye una conexión de fibra óptica de 300 Mbps, una línea móvil que brinda llamadas ilimitadas y 50 GB de datos, junto con acceso a Vodafone TV que ofrece una amplia selección de más de 70 canales. Además, los usuarios tienen la posibilidad de elegir entre dos paquetes de Vodafone TV: Seriefans, que incorpora HBO Max, o Familyfans, con acceso a Disney+.

En el momento de contratar la tarifa, los clientes tendrán que elegir entre dos opciones: el Pack Seriefans, que además de la suscripción a HBO Max, ofrece acceso a canales lineales como FOX, AXN, WarnerTV o SyFy; o el Pack Familyfans, que incluye la suscripción a Disney+ y acceso a canales como DreamWorks, Enfamilia o Disney Junior.

El coste de esta oferta es de 50 euros mensuales para aquellos clientes que opten por el formato sin decodificador, lo que les permite acceder a Vodafone TV a través de la aplicación en dispositivos móviles compatibles, como Smart TV, móvil/tablet, PC, Chromecast o Fire Stick. Sin embargo, si deseas incluir el decodificador de Vodafone TV, tendrás que pagar 3 euros más al mes, lo que elevará la cuota a 53 euros.