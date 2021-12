Preparar la mesa para una cena o comida especial nunca ha sido tan fácil, ni barato, en Primark Home hemos encontrado una fuente color marfil impresionante. Toda la colección de decoración de Mickey Mouse está destinada a convertirse en un icono de la marca low cost. No solo los amantes de este personaje que va camino de los cien años ha acompañado a varias generaciones y ahora puede estar en nuestra mesa para siempre. Primark Home tiene la fuente definitiva con la que servir canapés por solo 9 euros.

Esta es la fuente de marfil más bonita de Primark Home

En estos días que preparamos la casa para recibir invitados, nada mejor que pasarse por Primark Home. En esta tienda low cost no hay nada que no podamos encontrar al mejor precio posible. No en todas las tiendas hay lo mismo, pero debemos tener en cuenta que encontrando piezas de Mickey Mouse no podemos fallar. Es una colección única que enamora a grandes y pequeños. Un recuerdo de la infancia de millones de personas, una silueta icónica que llegará a la mesa en forma de una fuente de marfil impresionante.

El color marfil combina con todo. Uno de los errores que solemos cometer a la hora de preparar la mesa para cenas o comidas especiales es usar tonos demasiado intensos. El marfil combina con cualquier fondo y el hecho de que tenga detalles en relieve le dará estilo sin que quede una mesa demasiado cargada. La elegancia personifica en la mesa llega de la mano de los tonos neutros, especialmente del marfil.

El tamaño es el adecuado. Esta fuente nos servirá para colocar los más deliciosos canapés o tapas. Tiene las medidas adecuadas para ser el centro de una mesa que destacará por encima de cualquier otra. Un equilibrio perfecto que conseguimos con los elementos que además de decorar son funcionales. Esta fuente lo tiene todo y más, el tono, la durabilidad y el diseño por un precio de 9 euros solo es posible en Primark Home.

Podemos usarla de decoración. Con unas velas encima o unas flores, le añadiremos un toque especial a cualquier mesa. La imaginación es el límite a la hora de preparar una mesa para estos días o para regalar una pieza que se usa muchísimo. Nunca tenemos suficientes fuentes, este año 2021 apetece estrenar una, la de Primark Home, que nos sacará más de una sonrisa y recuerdo mientras recuperamos el tiempo perdido.