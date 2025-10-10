Trump amenaza con un «incremento masivo» aranceles a China y descarta un cara a cara con Xi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que está meditando aumentar las tasas arancelarias a China, horas después de que Pekín endureciera sus controles de exportación sobre las llamadas tierras raras, minerales clave a la industria tecnológica global. El político también ha descartado asistir a su próxima cara a cara con su homólogo chino, Xi Jinping en Corea del Sur para avanzar las negociaciones comerciales. «Tenía previsto reunirme con el presidente Xi dentro de dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo» escribió.

El líder estadounidense ha cargado contra el gigante asiático a través de una larga publicación, donde ha lamentado las nuevas medidas «hostiles» sobre la exportación de minerales clave a la transición energética. «Una de las políticas que estamos barajando en este momento es un aumento masivo de los aranceles sobre los productos chinos que entran en los Estados Unidos de América» ha anunciado el republicano en una publicación en su red social, Truth Social. Las nuevas medidas anunciadas este jueves expanden la lista de metales y minerales que tendrán más restricciones al salir de China, el líder en la producción de estas materiales.

La escalada ha tumbado de inmediato a las Bolsas en Europa, que estaban a minutos de cerrar las negociaciones de la semana cuando el político colgó el anuncio. La Bolsa de Madrid ha llegado a caer cerca del 1%, con mayores caídas en París (1,53%), Fráncfort (1,40%) y Milán (1,74%). En Wall Street, el tecnológico Nasdaq se ha hundido un 2,39%; el S&P 500 un 1,50% y el Dow Jones, un 1,10%:

La última amenaza desde Washington pone en jaque las próximas negociaciones entre ambas superpotencias, cuyas delegaciones destacaron las evoluciones positivas entre las últimas negociaciones mantenidas en Madrid. Pekín y Washington han hecho una gira por Europa con las esperanzas de solventar su guerra comercial, con paradas en Londres, Ginebra y el último en Madrid.

Los comentarios han llegado en un momento donde todas las miradas están puestas sobre el mandatario estadounidense, quién no fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, como esperaba. «Las cartas de China eran especialmente inapropiadas, ya que ese día, tras tres mil años de caos y luchas, había PAZ EN ORIENTE MEDIO», escribió.

